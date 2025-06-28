كيف استثمر النظام الإيراني الفشل الإسرائيلي الأمريكي لاستعادة بريقه؟

قال الباحث هشام النجار، بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام: إن تل أبيب فى حربها مع إيران رَاهَنتْ على ثورة ضد النظام الثوري، لكنه رِهَان مَحفُوف بسيناريوهات الفشل؛ فالنظام القمعي الإكراهي الذي يعيش أسوأ مراحله بعد تقليص نفوذه الإقليمي بقصقصة أجنحته وعلى وقع الغضب الشعبي ضده نتيجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المُتَفَاقِمة، يجد في المواجهة المُباشرة مع إسرائيل فرصة نادرة لاستعادة البريق وغَسْل السُمعة.



وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن رِهَان تل أبيب قابلة رِهَان مُضاد من طهران؛ على أنها الآن في موقف يصنع الدعاية لنفسه بنفسه دون الحاجة إلى جعجعة فارغة اعتاد عليها قادة هذا المحور وطالما أصابت الملايين بالملل والإحباط؛ فهاهي إيران فعليًا موضوعة في مكان الطرف المواجه للاستكبار والظلم الإسرائيلي المُمْعِن في سفك الدم العربي في فلسطين.



العدوان الإسرائيلي طوق نجاة للنظام الديني الإيراني من سقوط محتمل

وواصل حديثه قائلا: إن الرهان الإسرائيلي ذاته وهو الذي ربما أقنعت به تل أبيب واشنطن كان لينجح بدون تدخل خارجي، وربما جاء العدوان الإسرائيلي وتاليًا اندلاع المواجهة المباشرة كطوق نجاة للنظام الديني الإيراني من سقوط محتمل وشيك تلقائيًا عبر إكمال دورة الاحتجاجات الشعبية ضده.

وتابع إنه اختلف الوضع الآن بعد اندلاع المواجهة المباشرة؛ حيث من السهل وَصْم أي تحرك جماهيري مُناهِض للنظام الإيراني بالخيانة والوقوف في صف الأعداء، كما أن حماسة المعارضة الإيرانية في الخارج لإسقاط النظام وإجراء التغيير ستتأجل، كونها لا ترغب في تغيير آت على ظهر دبابة إسرائيلية، وتراه نقطة سلبية وانتقاصًا من نضال ثوري سلمي استمر لعقود.

استثمار النظام في إيران الرِهَانات الإسرائيلية الخاطئة لصالحه مُرمِمًا انكساراته

وتابع من المُرجَح أن يستثمر النظام في إيران الرِهَانات الإسرائيلية الخاطئة لصالحه مُرمِمًا انكساراته، ومُعَوضًا بعض خسائره الفادحة في الإقليم، ومُعِيدًا التموقع في قلب مشهد الأحداث،يُؤشِر هذا الاستثمار الجاهز إلى أن المحور قد يعود مجددًا ليس بنفس القوة التي كان عليها، إنما سيعود بأي حال طالما أن المركز يصمد في الحرب قاطفًا الثمار الدعائية الجاهزة، كونه يواجه قوة إقليمية ترتكب مجازر في غزة وغيرها.

وأضاف أنه لم تضع المواجهة المباشرة الحالية طهران في حَيز استعادة السُمعة والبريق داخل أوساط محورها الخامل فقط، إنما على المستوى العربي والإسلامي أيضًا؛ بالنظر إلى ما تسببت فيه حرب الوكالة في السابق من نفور وغضب عربي من قوة إقليمية أنشأت أذرعًا مسلحة متقدمة بالعمق العربي تتلقى عنها الضربات وتحول دون وصول الحرب إلى حدودها.

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