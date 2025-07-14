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رياضة

3 لاعبين من الهلال السعودي في التشكيلة المثالية لمونديال الأندية

الهلال
الهلال

كأس العالم للأندية، نشر موقع سوفا سكور تشكيلته المثالية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وتضمنت 3 لاعبين من نادي الهلال السعودي الذي ودع المسابقة من دور الثمانية.

وحصد تشيلسي لقب المونديال بالتفوق 3-0 على باريس سان جيرمان، أمس الأحد، في النهائي.


ووفقا للموقع المختص في إحصائيات كرة القدم، تصدر المغربي ياسين بونو حراس المرمى في مونديال الأندية 2025 بتقييم بلغ 7.84، بفضل تألقه اللافت.

كما نال المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب الهلال تقييم 7.58، بينما حصد الصربي روبن نيفيز 7.68 درجة.

 التشكيلة المثالية للمونديال وفقا لسوفا سكور

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال).

الدفاع: مارك كوكوريلا (تشيلسي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - كاليدو كوليبالي (الهلال) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

الوسط: فيتينيا (باريس سان جيرمان) – نيفيز (الهلال) – جوشوا كيميش (بايرن ميونخ).

الهجوم: بيدرو نيتو (تشيلسي) – جون أرياس (فلومينينسي) – كول بالمر (تشيلسي).

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