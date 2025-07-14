بسبب مونديال الأندية، 8 أيام فقط لتحضير باريس سان جيرمان للموسم الجديد

انتهت منافسات كأس العالم للأندية بخسارة باريس سان جيرمان أمام تشيلسي في نهائي البطولة والتي أقيمت أمس الأحد.

وأكدت تقارير فرنسية أنه بسبب مشاركة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية أصبح أمام اللاعبين 8 أيام فقط للتحضير للموسم الجديد.

وأكد النادي عبر صفحته أن يوم 4 أغسطس سيتم عمل فحوصات طبية للفريق.

ومن المقرر أن يقام أول مران جماعي للفريق يوم 5 أغسطس المقبل ولا توجد مباريات ودية للفريق الفرنسي حتى الآن.

فيما أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم عن جدول ومواعيد مباريات الموسم الجديد (2025- 2026) الذي سينطلق رسميا يوم 17 أغسطس المقبل.

ووفقا للجدول، سيستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مضيفه نانت في الجولة الأولى، على أن يواجه على ملعب الفيلودروم غريمه مارسيليا في الكلاسيكو يوم 21 سبتمبر قبل مواجهة العودة في الثامن من فبراير في حديقة الأمراء، فيما ستقام الجولة الأخيرة ( المرحلة الـ34) يوم السادس عشر من مايو 2026.

وسيكون دربي باريس بين باريس سان جيرمان و"أف سي باريس" في 4 يناير المقبل، بينما ستكون مواجهة الإياب يوم 16 مايو 2026.

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