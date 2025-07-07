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رياضة

ياسين بونو يشعل أزمة في الهلال السعودي

ياسين بونو،فيتو
ياسين بونو،فيتو

كشفت تقارير إسبانية، أن المخضرم  ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، تلقى  اتصالًا من رئيس نادي اشبيلية الاسباني، لتهنئته على مستواه في كأس العالم للأندية.

وأكد التقرير أن رئيس إشبيلية تحدث مع بونو عن رغبة "اشبيلية" في التعاقد معه الصيف المقبل 2026 بعد نهاية عقده.

فيما أبدى بونو تقبله للفكرة وأنه قد يختم مسيرته في الدوري الاسباني.
 

وعلى صعيد آخر، قررت إدارة نادي الهلال السعودي مكافأة حارس مرمى الفريق المغربي، ياسين بونو، تقديرًا لتألقه اللافت خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وقدم بونو أداءً استثنائيًا خلال البطولة، حيث نجح في صد العديد من الفرص الخطيرة، مما ساهم في تأهل الهلال إلى مراحل متقدمة، وحصل على لقب أفضل لاعب في فريقه حسب تقييم شبكة “سوفا سكور” العالمية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الهلال تعتزم أيضًا تمديد عقد بونو حتى صيف عام 2027، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على خدمات الحارس المميز لأطول فترة ممكنة.

ويُلقب ياسين بونو بـ”العنكبوت” نظرًا لردود أفعاله السريعة وتصدياته الحاسمة، وهو يعد من أبرز حراس المرمى في القارة الإفريقية والعالم العربي، حيث يحظى بدعم جماهيري واسع داخل السعودية وخارجها.

تأتي هذه المكافأة كاعتراف رسمي من نادي الهلال بمستوى بونو العالي ودوره الكبير في تعزيز قوة الفريق خلال المنافسات القارية والعالمية.

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