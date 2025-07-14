الهلال السعودي يكثف مفاوضاته لحسم صفقة مهاجم أستون فيلا

أبدى مسؤولو نادي الهلال السعودي، اهتمامهم بصفقة أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويكثف نادي الهلال، جهوده لحسم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم خط الهجوم في كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

فيما أبدى نادي الهلال، اهتمامه بالتعاقد مع الإنجليزي أولي واتكينز من أستون فيلا وذلك بحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا.

وبات واتكينز، أحد خيارات الهلال الهجومية بعد فشل التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، الذي اختار الانتقال إلى جالطة سراي عن اللعب في الدوري السعودي.

ويرتبط واتكينز صاحب الـ29 عامًا، بعقد ساري مع أستون فيلا حتى يونيو 2028 بينما تبلغ قيمته السوقية 44 مليون يورو.

ويحظى واتكينز، باهتمام أندية مانشستر يونايتد ونيوكاسل وآرسنال بالإضافة إلى الهلال وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت.

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