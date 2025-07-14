أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025، حالة من الاستقرار في الأسواق لبعض الشركات، والتراجع للشركات الأخرى، وفقا لأخر تحديث للأسعار داخل الشركات.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري 37776 جنيها.

بلغ سعر حديد عز نحو 39749 جنيها.

وصل سعر حديد المراكبي إلى 37500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاي نحو 38500 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد العشري إلى حوالي 36200 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 38000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي نحو 3830 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 3470 جنيها.

ووصل سعر طن أسمنت السويدي إلى نحو 3650 جنيها.

وجاء سعر طن أسمنت الفهد بنحو 3350 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3450 جنيها.

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