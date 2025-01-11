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اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-1-2025 في الأسواق

أسعار الحديد والاسمنت
أسعار الحديد والاسمنت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم، تنشر فيتو أسعار الحديد اليوم السبت 11-1-2025، حيث يهتم الكثير بمعرفة الأسعار يوميا كما نهتم بنشر أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ورفعت عدد من الشركات على رأسها حديد عز وحديد بشاي وحديد السويس للصلب الأسعار خلال شهر يناير الجاري.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 
أسعار الحديد والأسمنت اليوم 

أسعار الحديد اليوم السبت  

- سجل سعر حديد عز نحو 39215 جنيهًا. 

- متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38805 جنيهات.

- سعر حديد بشاي يسجل 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد الجيوشي سجل 39 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العشري سجل 37500 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي سجل نحو 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد السويس نحو 39 ألف جنيه للطن.

 

أسعار الأسمنت اليوم

- بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2839 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت النصر 2790 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية إلى 3000 جنيه.

- سعر طن أسمنت العسكري سجل 2800 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 3120 جنيه. 

ويواجه الأسمنت عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

صناعة الأسمنت في مصر

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الإستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة، ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

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