أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26-4-2025، حالة من الاستقرار في الأسواق لبعض الشركات، والتراجع للشركات الأخرى، وفقا لأخر تحديث للأسعار داخل الشركات.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

- سعر طن حديد عز: 39362 جنيها.

- سعر طن الحديد الاستثماري: 36844 جنيها.

- سعر طن حديد السويس: 38300 جنيه.

سعر طن حديد بشاي: 38300 جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي: 36400 جنيه.

سعر طن حديد العشري: 35800 جنيه.

- سعر طن حديد المصريين: 36800 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت، فيتو

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وأما بالنسبة لأسعار الأسمنت، فإنه شهدت حالة من الاستقرار وفقا لأحدث البيانات على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- سعر طن أسمنت السويس: 3370 جنيها.

- سعر طن أسمنت حلوان: 3350 جنيها.

- سعر طن أسمنت العسكري: 3300 جنيه.

- سعر طن أسمنت الشركة العربية: 2000 جنيه.

صناعة الأسمنت في مصر

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الإستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة، ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

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