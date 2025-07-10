إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة فريون داخل مركز صيانة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، في حادث انفجار أسطوانة فريون بمركز صيانة التبريد والتكييف بحي الحادقة، دائرة قسم أول الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انفجار أسطوانة فريون

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بانفجار أسطوانة فريون في مركز صيانة التكييف والتبريد بحي الحادقة دائرة المركز، وانتقلت على الفور قوة من قسم شرطة أول الفيوم، وسيارات الإسعاف.

وأسفر انفجار أسطوانة الفريون عن إصابة “محمود مصطفى هاشم، 36 سنة، بحروق من الدرجات الثلاثة بنسبة 15% بالوجه والساعدين، معاذ سالم فوزي 16 سنة، مصاب بحروق من الدرجات الثلاثة 15% بالوجه والساعدين، سامي فوزي على 44 سنة، بحروق بالساعدين بنسبة 10% من الدرجات الثلاثة، حمزة وليد روبي 17 سنة، بحروق بالوجه والساعدين والصدر بنسبة 36% من الدرجات الثلاثة”، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب أحد أعضاء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب انفجار الأسطوانة، وتولي التحقيق.

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