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محافظات

انتشال جثة مسن من بحر الزاوية بالفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثة غريق مسن، من بحر الزاوية بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

غريق في بحر الزاوية بمدينة الفيوم

تلقى اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي علي جثة طافية علي سطح مياه بحر الزاوية،  وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال الغريق،  وتبين أنه "ياسر. أ. م"، يبلغ من العمر 50 عامًا، ويقيم بمنطقة بندر الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

 

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وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

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