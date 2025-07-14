حصاد مونديال الأندية 2025، فريق وحيد نجا من البطاقات الملونة

كأس العالم للأندية، حصل تشيلسي بطل مونديال الأندية 2025 على أكبر عدد من الإنذارات خلال مباريات البطولة برصيد 17 بطاقة صفراء، مقابل 15 بطاقة صفراء لفريق فلومينينسي البرازيلي و13 بطاقة صفراء لبنفيكا البرتغالي.

ويعد فريق ريفر بليت الأرجنتيني الأكثر حصولا على بطاقات حمراء برصيد (3 بطاقات) بالتساوي مع باريس سان جيرمان.

ولم يحصل فريق أوكلاند سيتي على أي بطاقة صفراء أو حمراء خلال مشواره في البطولة والذي يتوقف عند دور المجموعات.

وتوج تشيلسي الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 3-0 على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في المباراة النهائية.

وسجل كول بالمر هدفي تشيلسي الأول والثاني بالدقائق 23 و30 بنفس الطريقة من تصويبة زاحفة في أقصى الزاوية اليمنى لـ دوناروما، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 43.



وفي الشوط الثاني، حاول فريق باريس سان جيرمان العودة في نتيجه اللقاء، ولكن تصدى دفاع تشيلسي لجميع الهجمات ليحافظ على شباكه نظيفة ويحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وعلي صعيد آخر أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الترتيب النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.



وجاء النادي الأهلي في المركز الـ25 من بين 32 فريقًا مشاركًا، بعد خروجه من الدور الأول عقب نهاية منافسات دور المجموعات.



وشارك الأهلي ضمن المجموعة الأولى، واكتفى بالحصول على نقطتين فقط، ليحتل المركز الرابع في مجموعته، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الثلاث. ورغم عدم تأهله إلى الدور الإقصائي، إلا أن الأهلي تفوق على 7 أندية في الترتيب العام.





وتفوق الأهلي في الترتيب النهائي على كل من: سياتل ساوندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، باتشوكا المكسيكي، لوس أنجلوس الأمريكي، الوداد البيضاوي المغربي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

واحتل المارد الأحمر المركز الـ25 رغم أن فارق أهدافه كان -2، لكنه تقدم بفضل نتائجه مقارنة ببعض الأندية الأخرى التي جاءت بعده.

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