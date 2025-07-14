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رياضة

9 أهداف من نيران صديقة حصيلة مونديال الأندية 2025

هدف وسام أبوعلي في
هدف وسام أبوعلي في مرمي الاهلي أمام بالميراس

شهدت كأس العالم للأندية 2025 تسجيل 9 أهداف عكسية خلال مباريات البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وسكنت النيران الصديقة شباك كل من الأهلي والوداد المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي وبالميراس البرازيلي وبنفيكا البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي وفلامنجو البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتسبب وسام  أبوعلي في تسجيل هدف في مرمى فريقه  الاهلي امام بالميرس البرازيلي من نيران صديقة في المباراة التي خسرها الأحمر 2-0 بدور المجموعات.

 

وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب مونديال الأندية 2025 بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان 3-0 في المباراة النهائية للبطولة في حضور 81 ألف متفرج.

عدد أهداف مونديال الأندية 2025


وشهدت بطولة مونديال الأندية تسجيل  195 هدفا بواقع 144 هدفا بدور المجموعات و51 هدفا بالأدوار الإقصائية حتى النهائي.


وتعد الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 الأكثر غزارة تهديفية بالمقارنة بالجولتين الأولى والثانية بعد إقامة 48 مباراة بواقع 16 مباراة بالجولة الواحدة.

 

عدد أهداف دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025

الجولة الأولى: 44 هدفا

الجولة الثانية: 55 هدفا

الجولة الثالثة: 45 هدفا

 

عدد أهداف دور الـ 16 في مونديال الأندية 


شهد الدور ثمن النهائي تسجيل عدد 29 هدفا.

عدد أهداف دور دور ربع النهائي في مونديال الأندية


شهد الدور ربع النهائي تسجيل عدد  13 هدفا.

عدد أهداف نصف نهائي مونديال الأندية  


شهد الدور نصف النهائي تسجيل عدد 6 أهداف

عدد أهداف نهائي مونديال الأندية 


شهد الدور النهائي تسجيل 3 أهداف 

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