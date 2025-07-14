رغم خسارته النهائي، دوناروما ينفرد برقم خاص في مونديال الأندية

تربع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان على قمة أكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة الشباك في مونديال الأندية 2025، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 5 لقاءات بالبطولة رغم تتويج حارس مرمى تشيلسي بجائزة القفاز الذهبي.

مشوار باريس سان جيرمان في مونديال الأندية 2025

افتتح باريس سان جيرمان مشواره في مونديال الأندية بتحقيق انتصار ساحق على أتلتيكو مدريد، بنتيجة 4-0.

وسجل فابيان رويز، وفيتينيا، وسيني مايولو، ولي كانغ إن، أهداف باريس سان جيرمان بالمباراة.

وتوقف قطار باريس سان جيرمان في المباراة الثانية، بعد الخسارة أمام بوتافوجو بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بعدما سجل إيجور جيسوس هدفًا تاريخيًا لصالح بوتافوجو، ليؤجل حسم مصير المجموعة الثانية إلى الجولة الأخيرة.

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على سياتل ساوندرز ليضمن تأهله للدور التالي، كأول المجموعة، وافتتح خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل بتحويل تسديدة فيتينيا إلى داخل المرمى، قبل أن ينهي أشرف حكيمي هجمة مرتدة منظمة في الشوط الثاني ليؤكد الفوز بثنائية نظيفة.

وفي دور الـ 16 لكأس العالم للاندية، فاز باريس سان جيرمان أمام إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي برباعية نظيفة، سجل جواو نيفيز هدفين للفريق الأوروبي في الشوط الأول، قبل أن يُحرز توماس أفيليس هدفًا في مرماه، ثم سجل حكيمي هدفًا آخر.



وفي دور ربع النهائي، واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية في أتلانتا، متجاوزًا النقص العددي بعد تلقيه بطاقتين حمراوين، ليحقق فوزًا مثيرًا على منافسه الألماني بايرن ميونخ ويبلغ نصف نهائي البطولة.

وافتتح الفريق الباريسي عن طريق الفرنسي ديزاير دويه الكرة على مشارف المنطقة وسددها بقدمه اليسرى لتسكن شباك الحارس مانويل نوير الذي بدا مترددًا في التصدي للكرة بالدقيقة 78.

وبعد نحو 20 دقيقة، ورغم اللعب بتسعة لاعبين، شقّ أشرف حكيمي طريقه بين ثلاثة مدافعين من بايرن ميونخ قبل أن يمرر الكرة إلى عثمان ديمبيلي، الذي أودعها الشباك، مؤكدًا تأهل باريس سان جيرمان إلى المربع الذهبي.



وفي الدور قبل النهائي، حقق باريس سان جيرمان فوزا كاسحا أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، وجاءت الأهداف بعدما أخطأ راؤول أسينسيو وأنتونيو روديجر بالتعامل مع الكرة، لتقطع وتتحول إلى هدفين للفريق الباريسي سجلهما فابين رويز وعثمان ديمبلي في بداية أحداث المباراة، ثم عزز فابيان رويز تقدم باريس سان جيرمان بإحراز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 24، قبل أن يختتم البديل جونزالو راموش مهرجان الأهداف في الدقيقة 87، ليصعد باريس سان جيرمان لمقابلة تشيلسي في المباراة النهائية، يوم 13 يوليو في ملعب ميتلايف في نيوريورك نيوجيرسي.

وأخيرا تلقي باريس سان جيرمان الخسارة أمام تشيلسي 3-0 في المباراة النهائية للبطولة.

وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب مونديال الأندية 2025 بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان 3-0 في المباراة النهائية للبطولة في حضور 81 ألف متفرج.

عدد أهداف مونديال الأندية 2025

وشهدت بطولة مونديال الأندية تسجيل 195 هدفا بواقع 144 هدفا بدور المجموعات و51 هدفا بالأدوار الإقصائية حتى النهائي.

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية بعد تتويج تشيلسي



ريال مدريد الإسباني (5 ألقاب ) أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022

برشلونة الإسباني (3 ألقاب ) أعوام 2009، 2011 و2015

كورنثيانز البرازيلي (2 لقب ) 2000، 2012

بايرن ميونخ الألماني ( 2 لقب ) 2013، 2020

تشيلسي الإنجليزي (2 لقب) 2021، 2025

ليفربول الإنجليزي (لقب واحد) عام 2019

إنترناسيونال البرازيلي (لقب واحد) عام 2006

ساو باولو البرازيلي (لقب واحد) عام 2005

إيه سي ميلان (لقب واحد) عام 2007

مانشستر يونايتد (لقب واحد) عام 2008

إنتر ميلان الإيطالي (لقب واحد) عام 2010

مانشستر سيتي الإنجليزي (لقب واحد ) عام 2023

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