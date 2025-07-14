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محافظ أسيوط: بدء جلسات الإفصاح بساحل سليم لمناقشة المشروعات التنموية

جلسة الإفصاح بساحل
جلسة الإفصاح بساحل سليم، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء فعاليات جلسات الإفصاح المجتمعي بمركز ساحل سليم، ضمن خطوات الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكدًا أن المحافظة تواصل ترسيخ نهج التخطيط التشاركي كأداة فعالة لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن جلسات الإفصاح، التي انطلقت بعدد من قرى مركز ساحل سليم، من بينها قرى بويط، العونة، الشامية، وتاسا، تهدف إلى فتح قنوات تواصل مباشر مع المواطنين، والاستماع إلى أولوياتهم ومقترحاتهم بشأن المشروعات الخدمية والتنموية، بما يعزز من شفافية وفاعلية عملية إعداد الخطة الاستثمارية القادمة.

 

وقال محافظ أسيوط إننا نحرص على أن يكون المواطن شريكًا في وضع الخطط وتحديد الأولويات، وهو ما يتحقق من خلال هذه الجلسات التي تشهد حضورًا متنوعًا من الأهالي وممثلي المجتمع المدني والشباب والمرأة، فضلًا عن القيادات المحلية، وعلى رأسهم عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، الذي يتابع سير الجلسات وتنظيمها بالتنسيق مع وحدة التخطيط المحلي والمشاركة المجتمعية.

 

مراجعة جميع المقترحات بدقة تمهيدًا لإدراج الأنسب منها

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن جلسات الإفصاح تركز على المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي، رصف وتطوير الطرق، تحسين الخدمات التعليمية والصحية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن جميع المقترحات سيتم مراجعتها بدقة، تمهيدًا لإدراج الأنسب منها ضمن أولويات الخطة الجديدة.

وأضاف أن ما يتم تنفيذه بمراكز المحافظة من جلسات إفصاح ومشاركة مجتمعية يعكس توجه الدولة نحو تفعيل آليات الحوكمة المحلية وبناء خطط تنموية أكثر تكاملًا، ويؤكد التزام الحكومة بتعزيز كفاءة الإدارة المحلية من خلال الاستماع إلى المواطن، باعتباره محور العملية التنموية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحه مؤكدًا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل تجربة رائدة في مجال دعم اللامركزية وتوطين أهداف التنمية المستدامة، بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية، مشددًا على استمرار الجهود لتوسيع نطاق المشاركة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى المعيشة في القرى والمراكز.

بدء جلسات الإفصاح بمركز الغنايم أسيوط لمشاركة المواطنين في إعداد الخطة الاستثمارية (صور)

تنظيم 5 جلسات تشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للغنايم في أسيوط

 

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك  أو الارسال على الايميل بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة  .

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