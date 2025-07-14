نجم تشيلسي يتصدر أكثر موزعي الهدايا في مونديال الأندية

حصاد كأس العالم للأندية، تصدر إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في مونديال الأندية بـ3 تمريرات حاسمة بعد انتهاء البطولة.

ووفقا لموقع فيفا جاءت قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف كالتالي:

1- إنزو فيرنانديز (تشيلسي) – 3 تمريرات حاسمة

وجاءت التمريرات الحاسمة كالتالي:

لـ توسين أدارابيويو في مباراة الترجي 0-3 تشيلسي

لـ ليام ديلاب في مباراة الترجي 0-3 تشيلسي

لـ جواو بيدرو في مباراة فلومينينسي 0-2 تشيلسي (نصف النهائي)

2- ماركوس أكونيا ريفر بليت – تمريرتان حاسمتان

2- كريم أديمي (بوروسيا دورتموند) – تمريرتان حاسمتان

ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد) – تمريرتان حاسمتان

ألبرتو كوستا ( يوفنتوس ) – تمريرتان حاسمتان

أردا جولر (ريال مدريد) – تمريرتان حاسمتان

جورجينيو (فلامنجو) – تمريرتان حاسمتان

أوركون كوكو (بنفيكا) – تمريرتان حاسمتان

خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) – تمريرتان حاسمتان

روبن نيفيز (الهلال) – تمريرتان حاسمتان

مايكل أوليز (بايرن ميونخ) – تمريرتان حاسمتان

جونزالو بلاتا (فلامنجو) – تمريرتان حاسمتان

ريتشارد ريوس (بالميراس) – تمريرتان حاسمتان

كيفرين تورام (يوفنتوس) – تمريرتان حاسمتان

أوليفر توريس (مونتيري) – تمريرتان حاسمتان

فيتينيا (باريس سان جيرمان ) – تمريرتان حاسمتان

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان ) - تمريرتان حاسمتان

برادلي باركولا (باريس سان جيرمان ) - تمريرتان حاسمتان

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