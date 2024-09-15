التعليم تكشف تفاصيل مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي

مادة العلوم المتكاملة، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تدريس مادة العلوم المتكاملة بـالصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2024-2025، وفقا للنظام الجديد والهيكلة الجديدة للثانوية العامة.

الصف الأول الثانوي

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة العلوم المتكاملة لطلاب الصف الأول الثانوي سوف تشمل مجموعة معارف متكاملة لمادة العلوم.

مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي

وكشفت وزارة التربية والتعليم عمَّن سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي، مؤكدة أن من سيقوم بتدريسها هو مدرس واحد فقط سواء مدرس فيزياء أو كيمياء أو أحياء.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتنطلق إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.