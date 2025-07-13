فيورنتينا الإيطالي يتعاقد مع مدافع برشلونة

نجح نادي فيورنتينا الإيطالي في التوصل لاتفاق مع برشلونة للتعاقد مع المدافع الشاب إيمان كوسبو، البالغ من العمر 18 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فيورنتينا ينهي صفقة كوسيو من برشلونة

ووفقا لشبكة "فوتبول إيطاليا"، يقترب النادي التوسكاني من تعزيز دفاعه بصفقة ثانية هذا الصيف، بعد أن أنجز الاتفاق مع برشلونة لضم كوسبو، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة.

وأكدت المصادر أن الاتفاق بين الناديين تم توقيعه بالفعل، ويتضمن بندًا يمنح برشلونة نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

وكان فيورنتينا يتابع كوسبو منذ عدة أشهر، ويعمل حاليًا على استكمال الأوراق المطلوبة لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

أرقام كوسيو مع برشلونة

وشارك كوسبو في 12 مباراة مع فريق برشلونة تحت 19 عامًا خلال موسم 2024-2025، من بينها 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا للشباب.

ويستعد الفيولا لبداية مرحلة جديدة، بعد فسخ عقد المدرب رافاييلي بالادينو عقب موسم واحد فقط، وتعيين مواطنه ستيفانو بيولي خلفًا له.

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