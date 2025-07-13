برشلونة يحدد بديل ماركوس راشفورد من تشيلسي

استقر نادي برشلونة الإسباني، على بديل مناسب للدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، حال عدم إنهاء الصفقة بنجاح.

ويسعى البارسا لضم جناح جديد في الميركاتو الصيفي الجاري، لمساعدة الثنائي لامين يامال ورافينيا.

صعوبة تعاقد برشلونة مع نيكو ويليامز ولويس دياز

وحاول برشلونة، ضم نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو، لكن اللاعب جدد تعاقده مع ناديه الإسباني.

وكان الخيار الثاني للبارسا، هو لويس دياز لاعب ليفربول، لكن ناديه لم يقرر رحيله حتى الآن.

نكونكو يدخل حسابات برشلونة

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، فقد دخل الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي، حسابات برشلونة مجددًا، حال فشل ضم راشفورد.

وأضاف التقرير أن راشفورد هو الخيار الأول للألماني هانز فليك مدرب البارسا، لكنه حدد بديله تحسبًا لعدم التوصل لاتفاق مع اليونايتد.

ويسعى برشلونة لضم راشفورد على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في صيف 2026 مقابل 40 مليون يورو.

وكان راشفورد قد صرح علانية بأنه يتمنى الانتقال لبرشلونة ومزاملة لامين يامال.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في صيف 2028.

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