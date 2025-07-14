الجنايات تسدل الستار على محاكمة عاطل تحرش بتلميذة داخل مدرسة في المرج.. تفاصيل صادمة في وقائع القضية.. والمحكمة تعاقبه بالسجن المشدد 15 عامًا

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار حول محاكمة عاطل متهم بالتحرش بتلميذة في المرحلة الابتدائية ومحاولة هتك عرضها داخل حمام إحدى المدارس الابتدائية بدائرة قسم شرطة المرج وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة.

والد المجني عليها: عرفت من تليفون وبنتي كانت مرعوبة

ووقف والد الطفلة المجني عليها باكيا يروي تفاصيل ما حدث لابنته الصغيرة، قائلا: جاءني تليفون يقول “الحق بنتك الصغيرة حاجة وحشة حصلت لها في المدرسة”.

وأضاف والد الطفلة أنه أثناء جلوسه في المنزل جاءه اتصال هاتفي يخبره بأن ابنته الصغيرة ياسمين تعرضت لمكروه داخل المدرسة.

انقبض قلبه وارتدى ثيابه على عجل وهرول إلى المدرسة، وعندما وصل وجد ابنته واقفة تبكي بشدة وترتجف من الخوف، وجميع من في المدرسة يقفون بجوارها وقصوا عليه ما تعرضت له ابنته داخل حمام المدرسة.

التقط الأب أنفاسه، وهو ينتفض، ويكمل: “سيدة كانت موجودة في المدرسة قالت لي إنه أثناء دخولها الحمام مع ابنتها فوجئت بأن شابا يحاول اغتصاب الطفلة ياسمين، وهي تصرخ وتبكي فأنقذتها من يده”، وصرخت في وجهه: "أنت بتعمل ايه هنا؟! ودخلت إزاي؟!" فإذا به يجري ويفر هاربا.

سيدة حبل النجاة للطفلة

حمل الأب ابنته وذهب إلى قسم شرطة المرج، وأبلغ رجال الشرطة بالواقعة، فتم إحالتها إلى نيابة المرج، والتي استمعت إليه وإلى الصغيرة التي حكت لوكيل النيابة ما حدث معها، وقالت إنه لولا السيدة وأختها الكبرى، لحدثت الكارثة، ولكان تطور الأمر إلى أبعد من التحرش والضرب، وشدد الأب على أنه لن يتنازل عن حق ابنته ولن يتصالح مع المتهم.

وأمرت النيابة بصرف الأب وابنته من سراي النيابة بعد سماع أقوالهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد هوية المتهم وضبطه، وبيان كيفية دخوله المدرسة، وما إذا كان قد اشترك معه آخرون، وإرسال ذاكرة الكاميرات إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصها وتفريغ المحتوى المصور، خلال الفترة من ١٠ ونصف صباحا حتى ١٢ ظهرا بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٥، لتحديد هوية من يظهر، وهو يدخل خلف طفلة إلى حمام البنات ثم يخرج مهرولا، واستعجال ورود التقرير الطبى الخاص بالطفلة المجنى عليها.

ضبط المتهم بالتحرش بطفلة

وبالفعل نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وتبين أن اسمه أحمد، ويبلغ من العمر 40 سنة، وتمت إحالته إلى نيابة المرج التي حققت معه، وأمامها وقف المتهم، وقال محاولا تبرير جريمته: “كنت شارب مكنتش عارف بعمل إيه”!!

المتهم: الحشيش السبب وارتكبت أكثر من واقعة مشابهة

وقال المتهم إنه في يوم الواقعة أعطاه صديق سيجارة محشوة بمخدر الحشيش، فذهب عقله ولم يشعر بما يحدث حوله.

وأشار إلى أنه خرج ليشم الهواء فشاهد حفلا بالمدرسة المجاورة له فنزل إليها، ثم وقف أمامها وانتظر الوقت المناسب ودخل إلى المدرسة بعد مغافلة الموجودين، مدعيا أنه ولي أمر أحد الطلاب، ثم توجه إلى حمام البنات فوجد فيه طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها تقضي حاجتها فاقتحم عليها المكان وحاول هتك عرضها.

فصرخت الطفلة فضربها لإسكاتها، وتصادف دخول سيدة ومعها طفلة صغيرة، وظلت تصرخ فيه: "انت بتعمل ايه؟! سيب البنت.. الحقونا"، فخاف وفر هاربا، وأدرك أنه ارتكب جريمة، مشيرا إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى، وأنه سبق وارتكب أكثر من واقعة تحرش مشابهة.

المجني عليها: أختي وست أخرى منعاها من اغتصابي

وأجرت النيابة مواجهة قانونية بين المجني عليها والمتهم، وتعرفت الطفلة على المتهم واتهمته بمحاولة اغتصابها لولا أختها وإحدى السيدات شاهداه ومنعاه من إكمال جريمته.

الشهود: أصوات صراخ كشفت الواقعة

ووفقًا لأقوال الشهود من العاملين بالمدرسة، فقد سمعوا أصوات صراخ تنبعث من حمام البنات، ليروا شابًّا يفر مسرعًا من المكان، بينما وجدوا طفلة في حالة هستيرية من البكاء، تحاول إحدى السيدات تهدئتها.

وأكد الشهود أن الشاب دخل المدرسة بطريق المغافلة، وتوجه مباشرة إلى حمام البنات، حيث حاول الاعتداء على أي طفلة يجدهما داخله، وفقًا لرواية الطفلة والمشاهدين.

الشاهدة الرئيسية: المتهم كان يحاول اغتصاب الطفلة

واستمعت النيابة إلى أقوال السيدة الشاهدة على قيام شاب بالتحرش بطالبة داخل حمام المدرسة، وقالت السيدة إنها أثناء تواجدها بصحبة ابنتها في المدرسة، وكان هناك يوم تفاعلي طلبت ابنتها دخول الحمام فذهبت معها.

وأضافت السيدة أنها حال دخولها الحمام شاهدت شابا في العقد الرابع من عمره، يرتدي تي شيرت وبنطال جينز، ممسكا بطفلة محاولا تعريتها واغتصابها، ويقوم بضربها فصرخت فيه: “انت مين؟! وإيه دخلك هنا؟!”، ليجيب عليها: “جاي أدخل الحمام”، ثم فر من أمامها هاربا.

وأمرت النيابة بصرف السيدة من سراي النيابة بدون أي ضمانات.

وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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