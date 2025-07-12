السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

القبض على شاب تحرش بسيدة داخل أتوبيس في التجمع الأول

القبض على شاب تحرش
القبض على شاب تحرش بـ سيدة داخل أتوبيس فى التجمع الأول

 كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بالقاهرة..وضبط مرتكب الواقعة.

القبض على شاب تحرش بـ سيدة داخل أتوبيس فى التجمع الأول 
القبض على شاب تحرش بـ سيدة داخل أتوبيس فى التجمع الأول 


تحرش بـ سيدة داخل أتوبيس فى التجمع الأول 

 تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بدائرة القسم.

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 وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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التجمع الأول قسم شرطة التجمع الأول قسم شرطة منشأة ناصر قسم شرطة عين شمس

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