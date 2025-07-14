تفاصيل التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة في بنك مصر

يبحث الكثيرون عن التمويل الإسلامي للمشروعات في بنك مصر، وهو تمويل المشروعات متناهية الصغر.

ويقدم بنك مصر منتج مرابحات تمويل المشروعات متناهية الصغر (من 30 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه).

حجم شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقا لتعريف البنك المركزي: -

الشركات القائمة:

المبيعات حتى أقل من مليون جنيه سنويا.

الشركات القائمة لمدة أقل من عام:

رأس المال المدفوع أقل من 50 ألف جنيه.

فكرة المنتج:

برنامج مرابحة آجلة مقسطة لتمويل أصحاب المشروعات متناهية الصغر التي تزاول الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية والتي لا يزيد حجم إيراداتها السنوية عن مليون جنيه، ويتم التمويل بنظام (المرابحة للآمر بالشراء أو المرابحة بالوكالة) حيث يوقع العميل على عقد اتفاق لتمويل شراء بضاعة ثم تنفيذ عملية المرابحة للعميل مع هامش ربح متفق عليه، ثم يتم توزيع الإجمالي (قيمة البضاعة المشتراة + هامش ربح البنك) على مجموعة من الأقساط يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل.

الشروط العامة لمنح التمويل -

الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا وبحد أقصى 65 عامًا في تاريخ انتهاء مدة المرابحة.

ألا يكون الضامن قاصرا

أن يكون كلا من العميل والضامن مصري الجنسية.

أن يجيد العميل أو ضامنه القراءة والكتابة (أحدهما على الأقل )

أن يكون النشاط قائمًا منذ سنة على الأقل.

أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة أو القرية أو المركز الذي يقع فيه فرع المعاملات الإسلامية.

الأنشطة المتاح تمويلها: -

- كافة العملاء التي تمارس الأنشطة (التجارية – الصناعية – الخدمية) بغرض تمويل رأس المال العامل وألا يكون النشاط من الأنشطة الغير مباحة شرعا أو المحظور تمويلها حسب سياسات المنتج، كالتالي:

تصنيع وتجارة الأسلحة والذخائر وأنشطة القمار والملاهي الليلية وتصنيع وتجارة الخمور.

الأنشطة الإعلامية ومكاتب المحاماة والمحاسبة والاستشارات القانونية والسماسرة.

أنشطة الإنتاج والتصنيع (الزراعي / الحيواني / الداجني / السمكي ).

مكاتب النقل والرحلات.

وسائل النقل ( سواء كانت وسيلة النقل باسم النشاط / باسم العميل ).

أمثلة على الأنشطة المتاح تمويلها (على سبيل المثال وليس الحصر): -

البقالة

تجارة الأغذية والمشروبات

تجارة الأخشاب والأثاث

صناعة وتجارة الملابس والمنسوجات

صناعة وتجارة الجلود والأحذية

صناعة وتجارة الورق والطباعة والتغليف

تجارة الزجاج

تجارة الدهانات

تجارة الألومنيوم

تجارة الأسلاك والكابلات وصناعة معدات الإضاءة الكهربائية

صناعة وتجارة الصابون والمطهرات

تجارة الأجهزة الكهربائية والمنزلية

صناعة وتجارة البلاستيك.

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