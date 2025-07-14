طريقة عمل المايونيز في البيت بخطوات بسيطة

طريقة عمل المايونيز، المايونيز من الصوصات الغربية الشهيرة التى تقدم مع الأكلات المختلفة مثل البرجر والبطاطس المقلية.

وطريقة عمل المايونيز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل المايونيز.

مكونات عمل المايونيز:-

بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة

كوب زيت نباتي زيت دوار الشمس أو زيت الذرة

ملعقة صغيرة خل أبيض أو عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أبيض (اختياري)

طريقة عمل المايونيز:-

تأكدي أن البيضة بدرجة حرارة الغرفة، لأن البيض البارد قد يؤثر على قوام المايونيز.

ضعي البيضة في وعاء الخلاط أولا.

أضيفي الملح، والخل أو عصير الليمون.

شغلي الخلاط على سرعة متوسطة.

أضيفي الزيت تدريجيا وببطء على شكل خيط رفيع أثناء تشغيل الخلاط.

ستلاحظين أن الخليط يبدأ بالتكثف تدريجيا حتى يتحول إلى قوام المايونيز.

بعد الحصول على القوام المطلوب، يمكنك تذوق المايونيز وضبط النكهة بإضافة مزيد من الملح أو الليمون حسب الرغبة.

يحفظ المايونيز في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الغلق داخل الثلاجة.

يستهلك خلال أسبوع كحد أقصى لأنه خالى من المواد الحافظة.

استخدمي زيت خفيف النكهة، فزيت الزيتون القوي قد يغير الطعم.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الماء في النهاية لتخفيف القوام إن كان سميك.

في حال انفصل الخليط أو لم يثخن، يمكنك محاولة إعادة خفقه مع صفار بيضة إضافية.

طريقة عمل المايونيز

فوائد البيض للصحة

والبيض له قيمة غذائية عالية، ومن فوائد البيض:-

يعتبر البيض من أفضل مصادر البروتين الكامل، حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والأنسجة وتجديد الخلايا، وتحتوي البيضة الواحدة على نحو 6 إلى 7 جرامات من البروتين، مما يجعلها خيار مثالي للرياضيين، والأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء اتباع الحمية الغذائية.

يحتوي صفار البيض على مادة الكولين، وهي من المركبات الأساسية لصحة الدماغ وتكوين الناقلات العصبية مثل الأستيل كولين، وتساعد الكولين على تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك، وهي مهمة بشكل خاص للحوامل لدورها في نمو دماغ الجنين.

البيض غني بالبروتين وقليل بالسعرات الحرارية، مما يجعله مشبع لفترة طويلة، وتناول البيض على الإفطار يساعد في تقليل الشعور بالجوع خلال اليوم، وبالتالي يقلل من كمية الطعام المستهلكة، مما يساهم في خسارة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة.

يحتوي صفار البيض على مضادات أكسدة قوية مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مواد تساهم في حماية العين من الأمراض المرتبطة بتقدم السن مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، وهذه المواد تعمل على امتصاص الأشعة الضارة وحماية شبكية العين.

رغم الجدل القديم حول تأثير البيض على الكوليسترول، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن تناول البيض باعتدال لا يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب عند الأشخاص الأصحاء، بالعكس، فإن البيض يحتوي على دهون صحية ترفع من مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

البيض مصدر ممتاز للعناصر الضرورية لنمو الجنين وتطوره، مثل الكولين والبروتين والفيتامينات، كما أنه مفيد للأطفال في مرحلة النمو، حيث يمدهم بالطاقة ويساهم في تقوية العظام وتحسين أداء الدماغ.

البيض صحى لكثير من الفئات مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم، وكذلك أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية مثل الكيتو أو الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات، كما أنه لا يحتاج إلى زيوت أو توابل عند تحضيره، مما يجعله خفيف وسهل التناول.

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