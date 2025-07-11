طريقة عمل الكاتشب فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهز

طريقة عمل الكاتشب، الكاتشب من الصوصات الغربية الشهيرة التى تحضر من الطماطم ولها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث تقدم بجانب الأكلات المختلفة.

وطريقة عمل الكاتشب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة كما أنها مضمونة ولا تحتوى على مواد حافظة لذا تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكاتشب فى البيت.

مكونات عمل الكاتشب:-

1 كيلو طماطم حمراء ناضجة

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة خل أبيض

3 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

رشة قرفة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم (لزيادة القوام)

1/4 كوب ماء (إذا لزم الأمر)

طريقة عمل الكاتشب:-

اغسلي الطماطم وقطعيها مكعبات صغيرة.

ضعيها في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ في إخراج الماء.

أضيفي البصل والثوم وقلبي المزيج جيدا.

غطي القدر واتركيه يغلي لمدة 30 دقيقة حتى تنضج الطماطم وتصبح لينة.

ارفعي القدر من على النار واتركيه يبرد قليلا.

استخدمي الخلاط الكهربائي لهرس الخليط جيدا حتى يصبح ناعم.

باستخدام مصفاة ناعمة، صفي الخليط جيدا للتخلص من القشور والبذور.

أعيدي الخليط المصفى إلى القدر.

أضيفي الخل، السكر، الملح، الفلفل، البابريكا، القرفة، ومعجون الطماطم.

اتركيه على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتكاثف القوام (حوالي 30 دقيقة).

اتركي الكاتشب يبرد تماما.

ضعيه في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة، واحتفظي به في الثلاجة.

يمكنك تعديل كمية السكر والخل حسب الطعم الذي تفضلينه.

الكاتشب المنزلي يحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

لإطالة مدة الحفظ، يمكنك غلي البرطمانات بعد تعبئتها وغلقها بإحكام.

طريقة عمل الكاتشب

فوائد الطماطم للصحة

والطماطم من الخضروات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الطماطم:-

الطماطم تحتوي على مركب "الليكوبين"، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، الذي يحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يساعد الليكوبين، بالإضافة إلى البوتاسيوم والألياف، على خفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحتوي الطماطم على نسبة جيدة من الألياف، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى تعزيز صحة القولون.

بفضل احتوائها على فيتامين C، تعزز الطماطم مناعة الجسم وتزيد من قدرته على مقاومة الأمراض والالتهابات.

تحتوي الطماطم على فيتامين A ومركبات الكاروتينويد مثل الليوتين والزياكسانثين، التي تقي من مشاكل العيون مثل التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

الطماطم منخفضة في السعرات الحرارية والسكريات، وتحتوي على مركبات تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها خيار جيد لمرضى السكري.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الليكوبين الموجود في الطماطم قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان المعدة، وسرطان الرئة.

الطماطم تحتوي على نسبة عالية من الماء (حوالي 95%)، مما يساعد في ترطيب الجسم وخاصة في فترات الصيف الحار.

الطماطم غنية بفيتامين C والليكوبين، مما يساعد على تفتيح البشرة، وتقليل البقع الداكنة، ومنحها إشراقة صحية.

تتميز الطماطم بخواصها الحمضية التي تساعد في تقليل إفراز الدهون الزائدة من البشرة، وتنظيف المسام، ما يجعلها فعالة في علاج حب الشباب والبثور.

بفضل مضادات الأكسدة، تساهم الطماطم في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتحافظ على شباب البشرة لفترة أطول.

يمكن استخدام شرائح الطماطم أو عصيرها لتهدئة البشرة المصابة بحروق الشمس بفضل تأثيرها المبرد والمضاد للالتهابات.

تستخدم الطماطم في العديد من الأقنعة الطبيعية للبشرة، حيث تساعد على تنظيف الجلد من الشوائب وتقشير الخلايا الميتة.

الطماطم ليست مجرد مكون في أطباقنا اليومية، بل هي مصدر قوي للعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة والجمال الطبيعي، وإدخالها بانتظام في النظام الغذائي والعناية بالبشرة يمنح الجسم فوائد لا تعد ولا تحصى.

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