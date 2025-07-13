تأييد حكم الإعدام لربة منزل قتلت سيدة وسرقت مصوغاتها الذهبية بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقًا لربة منزل، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على الحكم بإعدامها علي ما اقترفته، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليها بالإعدام شنقًا من محكمة أول درجة وتم تأييده، لاتهامها وآخر توفي بقتل سيدة باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسرقة مصوغاتها الذهبية من مسكنها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

أحالت النيابة العامة المتهمين: "محمد ا وم" ٤٨ سنة - بدون عمل، مقيم في ش جمال عبد الناصر- شبرا الخيمة أول وانقضت الدعوى بوفاته، و"جيهان ع أ م" ٤٥ سنة، بدون عمل، مقيمة في ش جمال عبد الناصر، شبرا الخيمة أول، في القضية رقم ٩٧٣ لسنة ٢٠٢٠ جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٠ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٠/٩/٨ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بقتل المجني عليها:"نفيسه محمود مصطفى" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها بدافع سرقة حليها إذ برقت عين المهمة الثانية لما أبصرت تزينها لهم سلفًا فأعدا لذلك الغرض سلاحًا أبيض آن وصفه وقصدا مسكتها وما أن ظهرا لها حتى بادرت الثانية بكم فاهها فأضعت مقاومتها واستبعها الأول بطعنة استقرت بعنقها قاصدين قتلها فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتكبت تلك الجنابة بقصد ارتكاب جنحة أخرى، هي أنهما في ذات الزمان والمكان: سرقا المشغولات الذهبية والمبالغ النقدية المينين وصلًا وقدرًا بالأوراق المملوكين للمجني عليها نفيسه محمود مصطفى وكان ذلك من مسكنها، وحازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين"، على النحو المبين بالتحقيقات.

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