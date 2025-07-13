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محافظ القليوبية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال تهنئة الطلاب،فيتو

هنأ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، هاتفيًا، اثنتين من الطالبات اللاتي حققن المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي. مؤكدا أن هذا التفوق دليل على الجهود المبذولة في قطاع التعليم الفني بالمحافظة.

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محافظ القليوبية يهنئ اوائل الجمهورية في الدبلومات الفنية 


حيث هنأ محافظ  القليوبية الطالبتان هاجر طارق أحمد محمود وملك عبد المجيد محمد شلبي، وكلاهما من المدرسة الفنية المتقدمة الزراعية بمسطرد، تخصص تصنيع غذائي. وقد حققت كلتاهما مجموعًا قدره 483 درجة، بنسبة مئوية بلغت 89.44%، ليشاركا سويًا في قمة قائمة أوائل الجمهورية.

خلال اتصاله، أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن هذا النجاح الكبير هو ثمرة جهود مباركة وتعب ليالٍ طويلة، وقد توّجتا به تاج العلم. كما أشاد بتميز الطالبتين ومثابرتهما، متمنيًا لهما مستقبلًا باهرًا ومزيدًا من النجاح والتقدم في مسيرتهما العلمية والعملية.
يأتي هذا التكريم تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  الدكتور محمد عبد اللطيف، وفي إطار حرص مصطفى عبده طه، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين، مما يعكس التزام المحافظة بالارتقاء بمستوى التعليم الفني.

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التربية والتعليم بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه

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