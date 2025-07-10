الخميس 10 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

نتفليكس تعلن إنتاج النسخة الحية من "Solo Leveling"

مسلسل Solo Leveling،
مسلسل Solo Leveling، فيتو

أعلنت منصة نتفليكس العالمية اليوم عن تأكيد إنتاج مسلسل "Solo Leveling" المقتبس من الويب تون الشهير، مع اختيار النجم الصاعد بيون وو سوك لتجسيد الدور الرئيسي. ويأتي هذا الإعلان مع توجه نتفليكس في الفترات الأخيرة لتقديم محتوى كوري عالي الجودة لجمهورها العالمي.

قصة ملحمية عن القوة والصراع

يروي مسلسل "Solo Leveling" قصة سونغ جين وو، وهو صياد من الفئة E، ويُعرف بأنه الأضعف بين الصيادين الذين يدافعون عن العالم الحقيقي من الوحوش التي تخرج من البوابات الغامضة، وتتغير حياته جذريًا عندما يستيقظ في خضم أزمة تهدد حياته، ليبدأ رحلة فريدة من نوعها لرفع مستواه ويصبح أقوى صياد لإنقاذ البشرية من الخطر الوشيك.

 

نجاح عالمي غير مسبوق للقصة الأصلية

منذ نشرها على منصة كاكاو، حافظت قصة "Solo Leveling" على مكانتها كواحدة من أكثر روايات الويب والويب تون شعبية على الإطلاق، محققةً إجمالي 14.3 مليار مشاهدة تراكمية حول العالم. كما حظي العمل بنجاح هائل عند تحويله إلى مسلسل رسوم متحركة، حيث حقق إنجازًا تاريخيًا في حفل توزيع جوائز كرانشي رول لعام 2025، وهو أضخم حدث لتكريم الرسوم المتحركة في العالم. حصد المسلسل 9 جوائز رئيسية، بما في ذلك جائزة "أفضل رسوم متحركة للعام"، و"أفضل فيلم أكشن"، و"أفضل شخصية"، ليصبح بذلك أول مسلسل رسوم متحركة كوري يحقق هذا التقدير الرفيع. من المتوقع أن يلقى المسلسل في نسخته الجديدة على نتفليكس صدى واسعًا لدى الجماهير العالمية.

بيون وو سوك بطل Solo Leveling

يضيف اختيار الممثل بيون وو سوك لأداء دور سونغ جين وو بُعدًا جديدًا للعمل. وقد لمع نجم بيون وو سوك في كوريا الجنوبية، حيث تصدر قوائم نجوم الشهرة لأربعة أشهر متتالية هذا العام. يتطلع الجمهور بشغف لرؤية كيف سيجسد بيون وو سوك قصة نمو سونغ جين وو وأحداثه المليئة بالإثارة والتحولات.

ويتولى إخراج المسلسل المخرجان المخضرمان لي هاي جون وكيم بيونغ سيو. يمتلك المخرجان سجلًا حافلًا في تقديم أعمال سينمائية تتميز بالقصص المشوقة والإخراج البصري المبهر، مثل فيلم "بايكدوسان" و"مادونا العالم" و"المنبوذ على القمر" و"ديكتاتوري" و"المراقبون" على التوالي، مما يرفع سقف التوقعات لهذا الإنتاج الجديد.

ويشارك في إنتاج المسلسل كل من شركة Kakao Entertainment، المعروفة بخبرتها الواسعة في تحويل قصص الويب تون وروايات الويب إلى أعمال ناجحة، وشركة Sanai Pictures، المتخصصة في إنتاج أفلام الأكشن. يجمع هذا التعاون بين الخبرة القصصية والقدرات الإنتاجية في أفلام الحركة، مما يبشر بتقديم عمل درامي عالي الجودة يلبي طموحات الجمهور.

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مسلسل Solo Leveling نتفليكس النجم الصاعد بيون وو سوك بيون وو سوك

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