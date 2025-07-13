بعد نجاحه المبهر، عرض مسلسل “S-Line” على منصات البث الإلكترونية مجانًا

وسط موجة من الأعمال الدرامية الجريئة والمثيرة التي ظهرت على منصات البث الإلكتروني، يُطلق مسلسل "S-Line" الكوري، وهو من إنتاج Wavve، عرضه الأول الجريء بفكرة قوية، حيث يظهر خط أحمر يربط بين الأشخاص الذي تربطهم علاقة رومانسية، لكن هذا المفهوم المثير يتجاوز مجرد الصدمة، إذ ينسج قصة نفسية معقدة وغامضة، ويخوض بجرأة في عالم جديد من الأدب.

عُرض مسلسل "S-Line" لأول مرة على منصة Wavve في 11 يوليو، وهو مقتبس من ويب تون يحمل الاسم نفسه من تأليف كومابي، المعروف بـ"مفارقة قاتلة"، ويُجسّد المسلسل مفهومًا خياليًا، باستخدام "خط" مرئي كوسيلة لاستكشاف الطبيعة البشرية والرغبة والحب. في الدراما، لا يستطيع سوى عدد قليل رؤية هذه الروابط الحمراء من خلال "نظارات" خاصة، مما يزيد من التوتر النفسي والتعقيد بين الشخصيات.

وتدور أحداث القصة حول أربعة أفراد عالقين في شبكة معقدة: المحقق جي ووك (لي سو هيوك)، والمعلم جيو جين (لي دا هي)، والطالب الغامض هيون هيوب (أرين من مسلسل "أوه ماي غيرل")، وسون آه (لي أون سايم) المنتقمة. كل شخصية تحمل في طياتها جروحًا شخصية ورغبات خفية، تتكشف تدريجيًا من خلال "الخط الأحمر" مع تطور علاقاتهم. إن الخطوط الضبابية بين الواقع والخيال تجعل المشاهد غامرة ومقلقة.

الممثلون يعيدون ابتكار أنفسهم كشخصيات جديدة

وصرحت الممثلة لي دا هي في المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل العمل: "حاولت أن أظهر جانبًا مختلفًا تمامًا من نفسي، من الأسلوب إلى السلوك". وأضاف لي سو هيوك: "في موقع التصوير، تحول كل ممثل تمامًا إلى شخصيته". إن انغماسهم العميق وتحولاتهم الجذرية في الصورة تزيد من الترقب المحيط بأدائهم.

وعلّق المخرج آن جو يونغ قائلًا: "في جوهرها، تدور أحداث هذه القصة حول الناس. تُركّز على كيفية تحوّل الرغبات والعلاقات بمجرد مشاهدة مسلسل S-Line". يهدف المسلسل إلى تمييز نفسه عن المسلسلات التقليدية من خلال التعمق في الصراعات والتحولات الإنسانية، متجاوزًا عناصر الخيال.

لفت مسلسل "S-Line" الأنظار عالميًا أيضًا، وكان العمل الكوري الوحيد الذي اختير للمنافسة الرئيسية في مهرجان كان السينمائي الدولي الثامن، حيث فاز أيضًا بجائزة أفضل موسيقى، وأُشيد بالمخرج الموسيقي لي جون أوه لرفعه مستوى الدراما من خلال تصميمه الصوتي، الذي يُجسّد ببراعة موضوعات المحرمات والرغبة في المسلسل.

بفضل الحريات الإبداعية لمنصات البث عبر الإنترنت، استطاع مسلسل "S-Line" تجاوز حدود ما كان يُتصوّر على التلفزيون التقليدي، ويستكشف المسلسل بجرأة مواضيع العنف والجريمة والقواعد والحدود الاجتماعية، مُقدّمًا سردًا صريحًا ومُثيرًا يبدو متجذرا في الواقع.

حمل شعلة الدراما الكورية الناجحة عالميًا

على خطى الأعمال الدرامية الكورية المصنفة للبالغين والتي نالت استحسانًا عالميًا مثل "لعبة الحبار" و"خارج المنهج" و"كلنا أموات"، يمتلك مسلسل "S-Line" القدرة على جذب الجماهير العالمية بقصته الآسرة وإخراجه الثاقب وأدائه القوي.

من المقرر أن يُعرض مسلسل "S-Line" في ست حلقات - حلقتان في كل من 14 و18 و25 يوليو.

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