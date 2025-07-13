إزالة 44 حالة إشغال بالقنطرة غرب في الإسماعيلية (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بنطاق المدينة.



نتائج الحملة اليوم

وأسفرت الحملة عن رفع 44 حالة إشغال طريق، كما قامت الوحدة المحلية لقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية ‏وسمل خرساني على مساحة 144 مترا، وتم تنفيذ الإزالة على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

استكمال أعمال الرصف

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية بالانتهاء من فرد الطبقة الأسفلتية بنطاق شارع جمال عبد الناصر.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.



جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وفي إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة المصرية والقضاء على الاشغالات والتعديات.

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