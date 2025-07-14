هل يمكن إصدار بطاقة الخصم بدل فاقد بتوكيل؟

يبحث العديد من عملاء البنوك عن إجابة حول إمكانية إصدار بدل فاقد لبطاقات الخصم للعميل من خلال أفراد آخرين بموجب توكيل.

وأوضح مسئولو البنوك أنه يتم إصدار بدل فاقد للبطاقة من خلال العميل نفسه أو بموجب توكيل به بند واضح بإصدار بدل فاقد للبطاقة.

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء البنوك عن حد التحويل اليومي والشهري عبر تطبيقات البنك.

وتختلف الحدود من بنك الي آخر في المنظومة المصرفية داخل مصر.

لكن عبر تطبيق إنستاباي، فإن الحد اليومي المسموح به في كل البنوك 120 ألف والحد الشهري 400 ألف وإن هذه الحدود لكل بنك مسجل في التطبيق.

ومن جانب آخر يتساءل عملاء إنستاباي عن الحد الأقصى لربط الحسابات على التطبيق.

وقال مسئولو التطبيق إنه لا يوجد حد معين لعدد حسابات العملاء التي يمكن ربطها.

وأضاف مسئولو تطبيق انستاباي أنه ومع ذلك، يجب أن تكون جميع الحسابات التي يريد العميل تسجيلها بالتطبيق مسجلة لدى البنك بنفس رقم الهاتف المحمول.

معنى IPA في تطبيق إ نستاباي

وفي سياق متصل يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسؤولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدم عنوان الدفع اللحظى في تبادل المعاملات المالية.

وفي سياق متصل أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًّا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

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