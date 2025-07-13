الأحد 13 يوليو 2025
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رياضة

بقناع أسود، شاهد جلسة تصوير مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك الجديد

المهدي سليمان
المهدي سليمان

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جلسة تصوير مهدي سليمان الرسمية 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك جلسة تصوير مهدي سليمان وجاءت كالتالي:

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قد تكون صورة ‏شخص واحد‏
قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لحية‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏لعب كرة القدم‏‏
قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

مهدي سليمان ينضم إلى الزمالك 

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

أول تعليق من مهدي سليمان بعد انضمامه إلى الزمالك 

أعرب مهدي سليمان حارس مرمى فريق الزمالك الجديد عن سعادته، بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الحارس في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أنه سعيد بالانتقال لصفوف الزمالك، مشيرًا إلى أن المفاوضات معه تمت عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وأضاف أنه تلقى العديد من العروض بعد انتهاء عقده مع الاتحاد السكندري، وعندما سمع باهتمام الزمالك بالتعاقد معه فضل الانتظار، حتى تم الاتفاق على كافة التفاصيل، ووقع على عقود الانتقال رسميًا للزمالك.

وقال مهدي سليمان: "الانتقال لنادي الزمالك أمر يزيد من طموحاتي أن الفريق ينافس على كافة البطولات، وجمهور الزمالك يرغب في حصد كافة الألقاب".

وشدد الحارس على أن المنافسة مع محمد عواد ومحمد صبحي حارسي مرمى الفريق لمصلحة النادي، والجميع سيجتهد في الملعب من أجل خدمة نادي الزمالك.

واختتم مهدي سليمان تصريحاته قائلًا: "سأبذل قصارى جهدي مع الفريق للظهور بأفضل مستوى مع الزمالك ومساعدة زملائي لتحقيق البطولات".

صفقات الزمالك الجديدة 

وأكد مصدر في الزمالك أن الإدارة أنهت بالفعل إجراءات التعاقد مع أربعة لاعبين حتى الآن، حيث ضمت ثنائي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، إلى جانب الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى المهاجم الأنجولي شيكو بانزا.

موعد إعلان صفقات الزمالك

وأوضح المصدر أن الإعلان الرسمي عن جميع الصفقات سيتم خلال ساعات قليلة، وذلك عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن إدارة الزمالك ستكشف عن كافة اللاعبين الجدد قبل انطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الميركاتو الزملكاوي لا يزال مفتوحا، حيث يجري المدير الرياضي جون إدوارد مفاوضات مكثفة مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، إلا أن أيًا من هذه الصفقات لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

أحمد شريف 
أحمد شريف 

جون إدوارد يكثف مفاوضاته مع 3 لاعبين

كما يواصل جون إدوارد المفاوضات مع 3 لاعبين حاليا يأتي أبرزهم حامد حمدان نجم بتروجت وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي والفلسطيني ادم كايد للاعب بريدا الهولندي السابق الذي يعد لاعبا حرا.

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