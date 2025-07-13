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رياضة

قبل الإعلان الرسمي، تسريبات من تقديم صفقة الأهلي الجديدة (صور)

الأهلي
الأهلي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من كواليس تقديم إحدى الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأهلي مؤخرا، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويتأهب النادي الأهلي للإعلان عن التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة خلال الساعات القادمة عبر منصاته وهم: ياسين مرعي ومحمد شريف ومحمد شكري.  

جلسة بين ريبيرو ومحمد يوسف

كما يعقد غدا محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمناقشة المرحلة القادمة التي تشهد الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو تدريباته بعد غد الإثنين، استعدادا للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق تدريباته الإثنين القادم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد. 

راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي يخوض معسكرا مغلقا في تونس يوم ١٨ يوليو الجاري، وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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