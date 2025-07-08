ترامب: من يتحدى الدولار سيدفع الثمن وعلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاستقالة فورًا

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات نارية جديدة، هاجم فيها ما وصفه بـ"محاولات تحدي هيمنة الدولار الأمريكي"، مؤكدًا أن كل من يسعى لمنافسة العملة الأمريكية سيتحمل الثمن غاليًا.

رسالة ترامب لمحاولات إضعاف قوة الدولار

وقال ترامب في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء: "إذا أرادوا تحدي الدولار، فسيدفعون الثمن.. الدولار هو ملك العملات، وسنبقيه كذلك مهما حدث".

ترامب: الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن العديد من الاتفاقات

وأضاف أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن العديد من الاتفاقات المهمة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن "كل الدول أصبحت مستعدة الآن لتقديم كل شيء لنا، والأموال ستبدأ بالتدفق بدءًا من الأول من أغسطس".

ترامب يهاجم رئيس البنك الفيدرالي

وفي انتقاد حاد للسياسة النقدية الأمريكية، طالب ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” بالاستقالة الفورية، معتبرًا أن أداءه "ضعيف ويضر بمكانة الاقتصاد الأمريكي عالميًا".

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