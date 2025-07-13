الشرقية تحتفل بتفوق 3 من أبنائها بالدبلومات الفنية، دموع الفرح تُزيّن الوجوه والزغاريد تملأ القرى (فيديو وصور)

سادت حالة من الفخر والبهجة في محافظة الشرقية، عقب إعلان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2025 بنسبة نجاح بلغت 70.47%. وأُعلن عن أسماء أوائل الشهادات الفنية البالغ عددهم 34 طالبًا وطالبة، كان لمحافظة الشرقية النصيب الأوفر بحصول ثلاثة من أبنائها على مراكز أولى على مستوى الجمهورية، في إنجاز يعكس تميز التعليم الفني بالمحافظة.

إيمان صلاح.. دموع الفرح تتوّج رحلة كفاح مزدوجة

في مدينة العاشر من رمضان، عاشت أسرة الطالبة “إيمان صلاح عواد علي أحمد مصطفى” لحظات لا تُنسى بعد أن تَصدَّرت ابنتهم أوائل الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية - نظام الثلاث سنوات (تعليم وتدريب مزدوج)، تخصص "فني الصناعات الغذائية - معدات وتجهيزات"، بمجموع 519 درجة بنسبة نجاح 98.15%.

إيمان صلاح.. دموع الفرح تتوّج رحلة كفاح مزدوجة،فيتو

إيمان، ابنة مدرسة الشروق الثانوية الزراعية، تحدّت الظروف الاقتصادية الصعبة، فكانت تعمل في مصنع أحذية لمدة 8 ساعات يوميًا لمساعدة أسرتها، إلى جانب مواظبتها على الدراسة والمذاكرة. تقول والدموع تملأ عينيها: "كنت بحلم باللحظة دي.. والتعب ما راحش هدر. نفسي أبقى مهندسة أرفع اسم بلدي وأسرتي". وأكد والدها فخره الشديد بها، مشيرًا إلى أنها نموذج للالتزام والبر بوالديها.

والد إيمان صلاح،فيتو

مروة عماد.. المثابرة طريق المجد من كفر المدينة

وفي قرية كفر المدينة بمركز منشأة أبوعمر،احتفلت عائلة الطالبة “مروة عماد جمال حسن” بتفوقها اللافت بعد حصولها على المركز الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية (نظام الثلاث سنوات)، تخصص "فني معمل"، بمجموع 514 درجة من أصل 550، بنسبة نجاح 93.45%، من مدرسة عاطف خليل الثانوية الزراعية.

مروة عماد.. المثابرة طريق المجد من كفر المدينة،فيتو

مروة عماد.. المثابرة طريق المجد من كفر المدينة،فيتو

مروة، التي اعتادت تخصيص أربع ساعات يوميًا للمذاكرة، حافظت على صلاتها ومواظبة على ختم القرآن، وعبّرت عن سعادتها بقولها: "مكنتش مصدقة النتيجة.. بكيت من الفرحة. التعليم الفني هو المستقبل وأنا فخورة إني واحدة منه". وتأمل أن تلتحق بكلية الزراعة وتستكمل دراستها بدبلومة في التحاليل الطبية.

أنس الكومي.. من فني ألوميتال إلى قمة التعليم الفني

أما قرية صفط الحنا التابعة لمركز أبو حماد، فشهدت فرحة عارمة بعد تفوق ابنها “أنس السيد هاشم السيد الكومي”، الطالب بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، الذي حصل على المركز الأول على الجمهورية في تخصص "تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني"، بمجموع 655 من أصل 700، بنسبة نجاح 93.57%.

أنس الكومي.. من فني ألوميتال إلى قمة التعليم الفني،فيتو

أنس، الذي رفض دخول الثانوية العامة واختار التعليم الفني بإرادته، كان يعمل نهارًا فني ألوميتال ليساعد أسرته، ويخصص من يومه من 6 إلى 9 ساعات للمذاكرة. قال وهو يغالب دموعه: "كنت متوقع نتيجة كويسة، لكن المركز الأول؟ ما صدقتش نفسي.. الحمد لله".

وأضاف برسالة مؤثرة: "أهدي نجاحي لوالديّ اللي تعبوا معايا.. ومعلميّ في مدرسة الصالحية اللي آمنوا بيا ووقفوا جنبي طول الطريق". أنس يحلم بأن يصبح مهندسًا ناجحًا يخدم وطنه، مؤمنًا بأن "الطريق للنجاح يبدأ من الإصرار والعمل الصادق".

محافظ الشرقية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية: أنس وإيمان ومروة يُشرّفون المحافظة بتصدرهم الجمهورية

أعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن خالص تهانيه لأبناء المحافظة من أوائل الجمهورية في شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025، مشيدًا بتفوقهم اللافت وتميّزهم الذي رفع اسم الشرقية عاليًا على مستوى الجمهورية.

أنس الكومي.. من فني ألوميتال إلى قمة التعليم الفني،فيتو

وهنّأ المحافظ الطلاب المتفوقين، وهم:-"الطالب أنس السيد هاشم الكومي"، المقيد بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية – نظام الثلاث سنوات "تكنولوجيا تطبيقية"، تخصص تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، بمجموع 655 درجة بنسبة نجاح 93.57%.

الطالبة"إيمان صلاح عبادي"، المقيدة بمدرسة سلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم التعليم الزراعي "تعليم وتدريب مزدوج"، تخصص فني الصناعات الغذائية – عجائن ومخبوزات، بمجموع 561 درجة بنسبة 95.08%.

أنس الكومي.. من فني ألوميتال إلى قمة التعليم الفني،فيتو

الطالبة “مروة عماد جمال”، المقيدة بمدرسة عاطف خليل الثانوية الزراعية، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية، تخصص فني معامل، بمجموع 519 درجة بنسبة نجاح 94.36%.

وأكد المحافظ فخره واعتزازه بهذه النماذج اللامعة التي سطرت أسماءها بأحرف من نور في سجل الشرف، مشيدًا بدور الأسرة والمعلمين في دعم الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة على التفوق.

كما ثمّن المحافظ الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية في الشرقية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة تحديات العصر والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء مستقبل الوطن.

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