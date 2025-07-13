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مروة عماد الأولى بالدبلومات: التعليم الفني هو المستقبل وحلمي أبقى مهندسة زراعية

مروة عماد تكتب قصة
مروة عماد تكتب قصة نجاح ملهمة من قلب الشرقية،فيتو

شهدت قرية كفر المدينة التابعة لمركز منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، حالة من الفرحة العارمة بعد تفوق ابنتها الطالبة مروة عماد جمال حسن، في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية (نظام الثلاث سنوات)، بحصولها على المركز الأول بمجموع 514 درجة من أصل 550، بنسبة نجاح بلغت 93.45%، تخصص فني معمل، من مدرسة عاطف خليل الثانوية الزراعية.

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 مواظبة على ختم القرآن، ومؤمنة بأن النجاح لا يُهدى بل يُنتزع بالسعي والاجتهاد والنية الصادقة

لم يكن تفوّق مروة مفاجئًا لمن يعرفها؛ فهي نموذج يُحتذى به في الالتزام والإصرار واعتادت تخصيص أربع ساعات يوميًا للمذاكرة، محافظةً على صلواتها، مواظبة على ختم القرآن، ومؤمنة بأن النجاح لا يُهدى بل يُنتزع بالسعي والاجتهاد والنية الصادقة.

تقول مروة: "مكنتش مصدقة إني الأولى على دبلوم المدارس الفنية الثانوية الزراعية.. بكيت من الفرحة وقلت الحمد لله. حلمي أبقى مهندسة زراعية، وإن شاء الله هكمل المشوار".

التعليم الفني هو المستقبل

وتضيف في رسالة ملهمة لزملائها: "التعليم الفني هو المستقبل.. عملي، مفيد، وضغوطه النفسية أقل بكتير من الثانوية العامة. وفخورة إني من طالبات التعليم الفني".

مروة تنتمي لأسرة ريفية بسيطة مكونة من عدة أفراد، كانت دومًا السند والدافع وراء تفوقها، تقول عنها: "أسرتي سر نجاحي.. دعموني وشجعوني كتير، والفرحة دلوقتي مش بس فرحتي، دي فرحة عمرها ما هتتنسي".

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بنسبة نجاح 70.47%.. والتعليم الفني في قلب رؤية مصر 2030

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم الأحد 13 يوليو 2025، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، بنسبة نجاح عامة بلغت 70.47%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وأكد الوزير أن التعليم الفني يمثل المستقبل الحقيقي لمصر، ويعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في تأهيل كوادر مدربة ومؤهلة تقنيًا ومهنيًا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وأشار إلى استمرار التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتحديث البرامج الدراسية بالشراكة مع الجهات الصناعية.

ووجه الوزير الشكر لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد والتزام خلال العام الدراسي، مشيدًا بنجاح الوزارة في تحقيق الأهداف المخططة لاستراتيجية تطوير التعليم الفني، التي كان من أبرز ملامحها هذا العام مشاركة ممثلي سوق العمل في لجان التقييم النهائي للطلاب للمرة الرابعة على التوالي، مما يعزز ارتباط التعليم الفني بسوق العمل الحقيقي.

نسب النجاح وتفاصيل النتائج:

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب الوزير للتعليم الفني، أن نظام الدبلومات الفنية يضم 24 شهادة متنوعة، تشمل تخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وأنظمة دراسية مختلفة (3 سنوات - 5 سنوات - مزدوج - تكنولوجيا تطبيقية - إعداد مهني).

وأبرز أهم مؤشرات نتيجة هذا العام:

نظام 5 سنوات: حضر 18,938 طالبًا، بنسبة نجاح 89.66%

نظام 3 سنوات (تعليم عام): 497,952 طالبًا، بنسبة نجاح 63.59%

نظام 3 سنوات (تعليم مزدوج): 10,123 طالبًا، بنسبة نجاح 84.67%

برامج الجدارات المهنية: 249,386 طالبًا، بنسبة نجاح 89.63%

تكنولوجيا تطبيقية 3 سنوات: 3,261 طالبًا، بنسبة نجاح 80.65%

تكنولوجيا تطبيقية 5 سنوات: 56 طالبًا، بنسبة نجاح 98.21%

إعداد مهني (3 سنوات): 54,435 طالبًا، بنسبة نجاح 32.51%

طلاب الدمج (3 سنوات): 11,384 طالبًا، بنسبة نجاح 85.48%

طلاب الدمج (5 سنوات): طالبان فقط، بنسبة نجاح 100%

ووصل إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات إلى 849,533 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات في 2,648 لجنة امتحانية، وبلغ عدد الناجحين 595,848 طالبًا، بنسبة نجاح عامة 70.47%.

فيما بلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني 204,761 طالبًا بنسبة 24.22%، بينما بلغ عدد الراسبين 44,928 طالبًا بنسبة 5.31%.

تكريم الأوائل

واختتم نائب الوزير بالإشارة إلى أن عدد أوائل شهادات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ 34 طالبًا وطالبة، بينهم 25 طالبة و9 طلاب من 14 محافظة، منها: مطروح، البحيرة، سوهاج، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الشرقية، الوادي الجديد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والسويس. وقد تم تهنئتهم هاتفيًا من قبل قيادات الوارة

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