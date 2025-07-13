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إيمان صلاح الأولى فني زراعي بالشرقية: كنت بشتغل جنب الدراسة علشان أساعد أسرتي

اوائل الشرقية بالدبلومات
اوائل الشرقية بالدبلومات الفنية 2025، فيتو

لم تتمالك الطالبة  إيمان صلاح عواد علي أحمد مصطفى، ابنة مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، نفسها حين علمت بتفوقها، فغلبتها دموع الفرح، وكادت تفقد وعيها من شدة التأثر، بعد أن حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية - نظام السنوات الثلاث (تعليم وتدريب مزدوج)، تخصص "فني الصناعات الغذائية - معدات وتجهيزات"، بمجموع 519 درجة بنسبة نجاح بلغت 98.15%.

 

إيمان، الطالبة المجتهدة بمدرسة الشروق الثانوية الزراعية، قالت في تصريحات خاصة، إنها تنتمى لأسرة بسيطة ومتواضعة ولم تتوقف عن المذاكرة طيلة العام، وكانت تقضي اليوم بأكمله بين الكتب والدروس، واضعة حلم التفوق نصب عينيها. 

وأضافت: "كنت أعمل بجانب الدراسة لأساعد أسرتي.. واليوم أحصد ثمار الكفاح، وأتمنى أن أصبح مهندسة متميزة وأرفع اسم أسرتي وبلدي عاليًا." 

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بنسبة نجاح 70.47%.. والتعليم الفني في قلب رؤية مصر 2030 

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، بنسبة نجاح عامة بلغت 70.47%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وأكد الوزير أن التعليم الفني يمثل المستقبل الحقيقي لمصر، ويعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في تأهيل كوادر مدربة ومؤهلة تقنيًا ومهنيًا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وأشار إلى استمرار التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتحديث البرامج الدراسية بالشراكة مع الجهات الصناعية.

ووجه الوزير الشكر لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد والتزام خلال العام الدراسي، مشيدًا بنجاح الوزارة في تحقيق الأهداف المخططة لاستراتيجية تطوير التعليم الفني، التي كان من أبرز ملامحها هذا العام مشاركة ممثلي سوق العمل في لجان التقييم النهائي للطلاب للمرة الرابعة على التوالي، مما يعزز ارتباط التعليم الفني بسوق العمل الحقيقي.

نسب النجاح وتفاصيل النتائج

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب الوزير للتعليم الفني، أن نظام الدبلومات الفنية يضم 24 شهادة متنوعة، تشمل تخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وأنظمة دراسية مختلفة (3 سنوات - 5 سنوات - مزدوج - تكنولوجيا تطبيقية - إعداد مهني).

وأبرز أهم مؤشرات نتيجة هذا العام:

نظام 5 سنوات: حضر 18,938 طالبًا، بنسبة نجاح 89.66%

نظام 3 سنوات (تعليم عام): 497,952 طالبًا، بنسبة نجاح 63.59%

نظام 3 سنوات (تعليم مزدوج): 10,123 طالبًا، بنسبة نجاح 84.67%

برامج الجدارات المهنية: 249,386 طالبًا، بنسبة نجاح 89.63%

تكنولوجيا تطبيقية 3 سنوات: 3,261 طالبًا، بنسبة نجاح 80.65%

تكنولوجيا تطبيقية 5 سنوات: 56 طالبًا، بنسبة نجاح 98.21%

إعداد مهني (3 سنوات): 54,435 طالبًا، بنسبة نجاح 32.51%

طلاب الدمج (3 سنوات): 11,384 طالبًا، بنسبة نجاح 85.48%

طلاب الدمج (5 سنوات): طالبان فقط، بنسبة نجاح 100%

ووصل إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات إلى 849,533 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات في 2,648 لجنة امتحانية، وبلغ عدد الناجحين 595,848 طالبًا، بنسبة نجاح عامة 70.47%.

فيما بلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني 204,761 طالبًا بنسبة 24.22%، بينما بلغ عدد الراسبين 44,928 طالبًا بنسبة 5.31%.

تكريم الأوائل

واختتم نائب الوزير بالإشارة إلى أن عدد أوائل شهادات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ 34 طالبًا وطالبة، بينهم 25 طالبة و9 طلاب من 14 محافظة، منها: مطروح، البحيرة، سوهاج، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الشرقية، الوادي الجديد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والسويس. وقد تم تهنئتهم هاتفيًا من قبل قيادات الوارة

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