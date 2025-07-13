الأحد 13 يوليو 2025
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رياضة

تفاصيل إيقاف صفقة انتقال كريم نيدفيد إلى سيراميكا بفرمان الأهلي

كريم نيدفيد لاعب
كريم نيدفيد لاعب الأهلي

قالت مصادر إن النادى الأهلي أوقف خلال الساعات القليلة الماضية صفقة انتقال كريم نيدفيد لاعب الفريق إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.   

وأضافت: اللاعب وقع على الاستغناء الخاص بانتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا وكان في طريقه بالفعل لخوض مرانه الأول مع الفريق قبل إبلاغه من قبل الأهلي بإيقاف الصفقة دون أسباب محددة.  

وأوضحت أن الأهلي كان بصدد السماح للاعبه نيدفيد بالرحيل إلى سيراميكا وإنهاء الأمر كما حدث مع صفقتي خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس المنضمان حديثا إلى صفوف سيراميكا قبل أن يجمد الأهلي الصفقة ويعرقل الأمر دون تحديد أسباب واضحة لذلك الأمر.   

وتابعت المصادر أن نيدفيد أنهى اتفاقه مع سيراميكا بالتنسيق مع الأهلي بشكل رسمي قبل إقدام الأهلي على تعطيل الصفقة.  

كما يعقد غدا محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمناقشة المرحلة القادمة التي تشهد الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.  

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو تدريباته بعد غد الإثنين، استعدادا للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق تدريباته الإثنين القادم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد.  

راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي يخوض معسكرا مغلقا في تونس يوم ١٨ يوليو الجاري، وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.  

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الأهلي كريم نيدفيد اخبار الأهلي

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