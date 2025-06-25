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بعد موافقة مجلس الوزراء، شروط ومعايير ترقيات الموظفين في الحكومة 2025

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،فيتو

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، شروط ومعايير ترقيات الموظفين في الحكومة 2025

شروط ومعايير ترقيات الموظفين في الحكومة 2025

وبشأن شروط ومعايير ترقيات الموظفين في الحكومة 2025، فمن المقرر أن يصدر الجهاز لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، ويطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.

شروط ترقيات الموظفين 2025

وحدد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 قواعد للترقيات إلى درجات وظيفية أعلى، بضوابط واشتراطات، سواء بالاختيار أو الأقدمية طبقا لما نصت عليه وفسرته المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون.

معايير الترقية بالاختيار

وشملت معايير الترقية بالاختيار للموظفين في الحكومة لعام 2024 والتي تضمنت ما يلي:

1- أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

2- أن يجتاز بنجاح، التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها.

3- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

4- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها.

5- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.

معايير الترقية بالأقدمية

كما شملت معايير الترقية بالأقدمية للموظفين ما يلي:

1- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف»، أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

2-أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

3- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية.

نص مشروع قرار ترقيات الموظفين 

ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدًا.

ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 /6/ 2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

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