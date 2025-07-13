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رياضة

رسميا، عاصم عبد الحميد مديرا فنيا لفريق السلة بنادي الزمالك

عاصم عيد الحميد مديرا
عاصم عيد الحميد مديرا فنيا لفريق السلة بنادي الزمالك

كرة السلة، أعلن نادي الزمالك، تولي عاصم عبد الحميد منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

عاصم عبد الحميد مديرا فنيا لفريق السلة بنادي الزمالك

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورة للمدرب وعلقت: "عاد إليكم من جديد، عصام عبد الحميد سيقود كتيبة السلة في الموسم الجديد، للمنافسة على البطولات.

اليوناني لينوس جافريال يقترب من تدريب الأهلي

 دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع اليوناني لينوس جافريال لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة الحمراء، خلفا للمدير الفني السابق الإسباني أوجستي بوش.

ويتولى جافريال حاليا مهمة المدير الفني لفريق الحكمة اللبناني، ويقدم مستويات مميزة مع فريقه.

ورفض الأهلي مقترح تعيين مدير فني مصري لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، وتمسك بأن يكون المدرب الجديد يتمتع بسيرة ذاتية مميزة ومسيرة مزينة بالبطولات والألقاب.

وأعلن النادي الأهلي مؤخرا وبشكل رسمي في بيان عبر صفحته  الرسمية رحيل المدرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة رجال، موجها له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي.

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