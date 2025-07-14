قواعد قبول طلاب الشهادات الفنية نظام 3 و5 سنوات بالجامعات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، يترقب انطلاق تنسيق القبول بالجامعات 2025، ويبحث الطلاب الآن بشكل كبير، عبر شبكة الإنترنت عن قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات 2025، حيث يسعى عدد كبير منهم لاستكمال دراستهم بالجامعات.

وحدد القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، رقم 1177 بتاريخ 22 يونيو 2025، قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات والمعاهد المصرية.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات 2025.

قواعد هامة لقبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات 2025

يتم قبول طلاب الدبلومات الفنية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، من الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2025 نظام الثلاث سنوات (تجاري- صناعي - صناعي "شعبة ترميم آثار" - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2025 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2025/2026 وفقًا للشروط والضوابط التالية:

فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة - التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة.

كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع ٧٥% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

ويرجع إلى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي كل فيما يخصه للنظر في مدى تطبيق ذلك من عدمه عند تقدم هؤلاء الطلاب للالتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي.

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي:

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان. برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية. برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم. برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات. المعاهد العالية للسياحة والفنادق. المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق.

تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم - كليات التمريض - الجامعات التكنولوجية باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها.

علي أن تحدد الأعداد المقرر قبولها بها وفقًا لنسبة متغيرة وحسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووفقا للطاقة الاستيعابية ووفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات الهندسة - التربية - التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية ووفقًا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولي.

وذلك عدا الشعب التالية:

شعبة معامل بيولوجية: تقبل بكليات الزراعة. شعبة ترميم الآثار: تقبل بكليات الآثار - كليات الفنون التطبيقية بعد النجاح في اختبارات القدرات - كليات الفنون الجميلة "فنون" بعد النجاح في اختبارات القدرات.

قبول الطلاب الخمسون الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءًا من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها.

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