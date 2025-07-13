تنسيق الدبلومات الفنية 2025، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وبدأ يتزايد بحث الطلاب على مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بنظام 3 و5 سنوات، في الكليات والمعاهد.

ووفقا لمصادر بوزارة التعليم العالي، فإنه من المتوقع أن يتوافق تنسيق الدبلومات الفنية 2025، بنطام 3 و5 سنوات، مع تنسيق الدبلومات الفنية 2024.

شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات 2025

ويُشترط للالتحاق بالكليات من طلاب الدبلومات الفنية ما يلي:

70 % كحد أدنى لطلاب نظام 3 سنوات.

75 % فأكثر لطلاب نظام 5 سنوات والمعاهد الفنية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام 5 سنوات

وفقا لنتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024، نظام 5 سنوات، فإن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات 2025، تأتي كما يلي:

هندسة السويس 99.00

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.50

هندسة بترول وتعدين السويس 98.30

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 98.20

كلية الهندسة جامعة دمنهور 98.14

هندسة القاهرة 97.72

هندسة بور سعيد 97.60

هندسة حلوان 97.60

هندسة بنها بشبرا 97.60

هندسة الطاقة أسوان 97.55

هندسة الإسكندرية 97.50

هندسة طنطا 97.44

هندسة عين شمس 97.40

هندسة بنها 97.40

هندسة حلوان بالمطرية 97.40

هندسة كفر الشيخ 97.35

هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.33

هندسة الزقازيق 97.30

هندسة الفيوم 97.30

هندسة المنصورة 97.20

هندسة أسوان 97.20

هندسة دمياط 97.17

هندسة بني سويف 97.11

هندسة أسيوط 97.10

هندسة جنوب الوادي 97.10

هندسة المنيا 97.10

هندسة سوهاج 97.06

تربية السويس 96.97

تربية حلوان 96.90

تربية المنيا 96.80

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام 5 سنوات

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 96.78

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 96.76

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.74

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 96.72معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 96.70

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.70

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 96.61

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 96.60

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 96.55

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 96.55

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 96.50

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 96.50

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 96.50

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 96.40

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 96.33

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 96.30

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 96.30

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 96.30

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 96.28

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 96.28

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 96.20

ع.هندسة وتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 96.17

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 96.11

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 96.11

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 96.10

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 96.10

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.09

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.07

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 96.06

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 96.00

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.00

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 96.00

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 95.94

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 95.93

معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 95.90

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 95.90

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 95.89

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 95.80

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 95.72

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 95.70

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 95.70

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 95.67

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 95.67

تربية نوعية طنطا 95.55

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.39

فنون جميلة (عمارة) حلوان 95.06

تربية نوعية جنوب الوادي 94.78

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 94.56

تربية نوعية عين شمس 94.50

فنون تطبيقية طنطا 94.20

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 94.20

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.11

تربية نوعية كفر الشيخ 93.72

فنون جميلة (عمارة) المنيا 93.67

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.56

تنسيق كلية تربية نوعية لطلاب الدبلومات الفنية

تربية نوعية بنها 93.06

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 92.80

تربية نوعية المنصورة 92.67

تربية نوعية المنوفية بأشمون 92.61

تربية نوعية أسوان 92.35

تربية نوعية الزقازيق 92.11

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 91.89

تربية نوعية المنيا 91.78

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 91.67

تربية نوعية بور سعيد 91.61

تربية نوعية سوهاج 91.60

تربية نوعية دمياط 91.56

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 90.90

أقتصاد منزلى حلوان 90.72

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 90.60

مؤشرات تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للدبلومات الفنية 5 سنوات

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 90.30

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 90.20

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 90.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 90.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 89.50

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 88.89

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 87.11

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 86.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية سياحة وفنادق نظام 5 سنوات

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 86.25

آثار الأقصر 85.56

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 85.06

العالي ترميم الآثار بأبي قير 85.00

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف 84.70

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 84.10

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 83.56

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 82.90

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 82.61

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 82.28

المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة 82.17

فنون تطبيقية دمياط 82.06

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 81.33

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية النجارية نظام 5 سنوات

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 81.05

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي و80.4

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 80.17

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 79.33

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 79.30

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 78.78

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 77.56

آثار أسوان 77.11

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 77.06

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 76.94

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 76.70

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.64

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 76.33

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 75.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 75.00

فنون تطبيقية بني سويف 75.00

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 75.00

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 74.60

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 73.78

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 71.28

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 69.50

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 69.17

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 68.83

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 63.94

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة إدارة) 60.00

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 60.00.



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