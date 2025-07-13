الأحد 13 يوليو 2025
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محافظ القاهرة يهنئ أوائل الدبلومات الفنية

اوائل الدبلومات الفنية،
اوائل الدبلومات الفنية، فيتو

هنأ د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أوائل الدبلومات الفنية من محافظة القاهرة، كما هنأ أوائل الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع مشيدًا بجهودهم ومتمنيًا لهم مزيد من التقدم والنجاح.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 5 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

 

القاهرة تتصدر المحافظات بعدد الطلاب المتفوقين

 

وأكد محافظ القاهرة على سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بين المحافظات بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعد حصد أبنائها  ٦ من ال ٣٤ مركزًا الأولى على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية، و٩ مراكز من ال ١٠ مراكز الأولى بالدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية  .

 

وثمن محافظ القاهرة جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وأكد محافظ القاهرة أن التعليم الفنى محور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، حيث تسعى الدولة من خلاله في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل بالداخل والخارج.

 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2025 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو للطلاب ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وهي كالتالي:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.
 - إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك رقم الجلوس.
 - الضغط على "استعلام".

 

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بنسبة نجاح 70.74%. 

 

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