ختام فعاليات البطولة العربية لرواد التنس بشرم الشيخ

اختتمت أمس فعاليات البطولة العربية لرواد التنس التي ينظمها الاتحاد العربي للتنس برئاسة الشيخ أحمد الجابر الصباح بالتعاون مع الاتحاد المصري للتنس برئاسة الكابتن إسماعيل الشافعي، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ على ملاعب سوهو سكوير في الفترة من 19 إلى 22 مايو بمشاركة 10 دول.



واتسمت المباريات النهائية فى اليوم الختامي بالمنافسة القوية والأداء المتميز من اللاعبين واللاعبات.



وجاءت نتائج مباريات الفردي كالآتي:



حصلت سهام الشعبوني من تونس على المركز الأول فى فئة السيدات 45 سنة، وريم الهاشمي من مملكة البحرين على المركز الأول في فئة السيدات 30 سنة،



كما حصل خليل فضة من المملكة الأردنية على المركز الأول في فئة الرجال 70 سنة، وحسين البلتاجي من مصر على المركز الأول في فئة الرجال 65 سنة.

بينما اقتنص أسامة فتحي من مصر، المركز الأول في فئة الرجال 55 سنة، وحصل حمر العين عبد الحق من الجزائر على المركز الأول في فئة الرجال 45 سنة، وحصل عادل حجازي من مصر على المركز الأول في فئة الرجال 35 سنة.



أما نتائج مباريات الزوجي فجاءت نتائجها كالآتي:



حصلت ريم الهاشمي وفاطمة الزعبي من مملكة البحرين على المركز الأول في فئة زوجي السيدات،وحصل خليل فضة من الأردن وطلعت مبارك من مصر على المركز الأول في فئة زوجي الرجال 70 سنة.



وحصل حسين البلتاني وعمرو حمدي من مصر على المركز الأول فى فئة زوجي الرجال 55 سنة،وحصل حمر العين عبد الحق من الجزائر وشادي التميمي من مملكة الأردن على المركز الأول في فئة زوجي الرجال 45 سنة.



كما حصل حسين البهباهي من مصر وحمر العين عبد الحق من الجزائر على المركز الأول فى فئة زوجي الرجال 35 سنة.



وجاءت نتائج زوجي المختلط كالآتي:

فوز عدي جهاد من العراق وسهام الشعبوني من تونس بالمركز الأول في فئة زوجي المختلط فوق 100، وحصل أحمد دشتي وإسرار عبد المجيد من الكويت على المركز الأول في فئة زوجي المختلط تحت 100.

وأشاد الحضور بالتنظيم الرائع للبطولة ووجهوا الشكر للجنة المنظمة برئاسة المهندس وليد سامي سكرتير عام الاتحاد العربي والمصري وعلي المطيري أمين صندوق الاتحاد العربي.

وأقيم حفل الختام فى الثامنة مساءً وقام بتقديمه المهندس وليد سامي سكرتير عام الاتحاد العربي والمصري للتنس وشهد الحفل توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وتكريم اللجان القائمة على البطولة.



وتم تبادل الدروع بين الاتحادات العربية المشاركة في البطولة وتم إعلان إقامة بطولة الرواد القادمة في السعودية في شهر أكتوبر المقبل.

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