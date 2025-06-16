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رياضة

استمرار تراجع شفيونتيك، المراكز العشرة الأولى في تصنيف لاعبات التنس

إيجا شفيونتيك
إيجا شفيونتيك

التنس، حافظت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي لـ لاعبات التنس المحترفات، في التحديث الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي شهد استمرار تراجع البولندية إيجا شفيونتيك.

وحققت الصينية كينوين جينج تقدمًا جديدًا في تصنيف التنس، بصعودها إلى المركز الرابع عالميًا بعد بلوغها نصف نهائي بطولة كوينز على الملاعب العشبية، ما أدى إلى تراجع الإيطالية ياسمين باوليني إلى المرتبة الخامسة.

كما قفزت الأمريكية ماديسون كيز مركزين لتصل إلى المرتبة السادسة عالميًا، مستفيدة من إنجاز مماثل بوصولها إلى نصف نهائي كوينز، لتتراجع كل من الروسية ميرا أندريفا والبولندية إيجا شفيونتيك إلى المركزين السابع والثامن على التوالي.

وسجلت القفزة الأكبر في التصنيف هذا الأسبوع باسم الألمانية تاتيانا ماريا، التي قفزت 43 مركزًا دفعة واحدة، لتحتل المرتبة 43 عالميًا بعد تتويجها بلقب بطولة كوينز.

المراكز العشرة الأولى في تصنيف اللاعبات المحترفات للتنس

1- أرينا سابالينكا: 11,553 نقطة

2- كوكو جوف: 8,083 نقطة

3- جيسيكا بيجولا: 6,483 نقطة

4- كينوين جينج: 4,853 نقطة

5- جاسمين باوليني: 4,805 نقطة

6- ماديسون كيز: 4,669 نقطة

7- ميرا أندريفا: 4,636 نقطة

8- إيجا شفيونتيك: 4,618 نقطة

9- إيما نافارو: 3,697 نقطة

10- باولا بادوسا: 3,684 نقطة

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