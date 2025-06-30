موقف ميار شريف وأنس جابر، شفيونتيك تقفز 4 مراكز في تصنيف التنس

التنس، قفزت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك أربعة مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبات المحترفات (WTA)، اليوم الإثنين، لتحتل المركز الرابع عالميًا.

وجاء هذا التقدم بعد وصول شفيونتيك إلى نهائي بطولة باد هامبورج، حيث خسرت اللقب أمام الأمريكية جيسيكا بيجولا يوم السبت الماضي.



وتستعد اللاعبة البولندية حاليًا لبدء مشوارها في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) هذا الموسم، حيث تلتقي في الدور الأول مع الروسية بولينا كوديرميتوفا.

على صعيد مراكز العشرة الأوائل، تراجعت كل من الإيطالية ياسمين باوليني والصينية كينوين تشينج مركزًا واحدًا، لتحتلّا المركزين الخامس والسادس على التوالي، بينما هبطت الأمريكية ماديسون كيز مركزين لتستقر في المرتبة الثامنة.

واحتفظت النجمة التونسية أنس جابر بمركزها الـ59 عالميًا، كما حافظت البطلة المصرية ميار شريف على تواجدها في المركز الـ86.

وشهد التصنيف الأسبوعي أكبر قفزة من نصيب الفرنسية فارفارا جراتشيفا التي تقدمت 19 مركزًا لتصل إلى المرتبة 92، في حين سجّلت الكندية ليلى فرنانديز أكبر تراجع، بخسارتها 9 مراكز لتتراجع إلى المركز 38.

تصنيف العشرة الأوائل للاعبات التنس المحترفات

1- أرينا سابالينكا 11640 نقطة.

2- كوكو جوف 7899 نقطة.

3- جيسيكا بيجولا 6483 نقطة.

4- إيجا شفيونتيك 4943 نقطة.

5- جاسمين باوليني 4806 نقاط.

6- كينوين تشينج 4803 نقاط.

7- ميرا أندريفا 4743 نقطة.

8- ماديسون كيز 4484 نقطة.

9- باولا بادوسا 3684 نقطة.

10- إيما نافارو 3610 نقاط.

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