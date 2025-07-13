محافظ القاهرة يعتمد جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني (صور)

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وصرحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأن الامتحانات تكون وفقًا للجداول المعلنة، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائي (وما يعادله) من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٩.

جدول امتحانات الدور الثانى

ويؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٣٠، ويؤدي طلاب النقل الإعدادي العام والرياضي (وما يعادله) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١.

أما امتحانات النقل الإعدادي المهني فتبدأ خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء ٢٠٢٥/٧/٣٠، ويبدأ النقل الثانوى الفنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/١٢ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٤.

وتبدأ امتحانات الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادله) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١.

كما تبدأ الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٩ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣.

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