ورود ورسائل وداع، مشاهد مؤثرة في ختام امتحانات الثانوية العامة بالشرقية (فيديو وصور)

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في محافظة الشرقية، اليوم مشاهد إنسانية مؤثرة مع إسدال الستار على ماراثون الامتحانات، حيث حرص أولياء الأمور على استقبال أبنائهم بالورود والعبارات المشجعة، في لحظات امتزجت فيها مشاعر الفرحة بالدموع والدعاء.

الأحضان والكلمات المؤثرة بين الطلاب

ورصدت عدسة فيتو لحظات الوداع بين الطلاب وزملائهم، بعد رحلة دراسية حافلة امتدت لسنوات، تبادلوا خلالها الأحضان والكلمات المؤثرة، وسط أجواء من الترقب لما تحمله نتائج الامتحانات.

ورود ودموع ورسائل وداع.. مشاهد مؤثرة في ختام ماراثون الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

وحرص عدد من الآباء والأمهات على تقديم باقات ورد لأبنائهم أمام اللجان، تعبيرًا عن فخرهم بهم، وردد البعض عبارات "كل اللي يجيبه ربنا خير" و"كفاية تعبك وربنا مش هيضيع مجهودك"، في مشهد عكس حجم الدعم الأسري للطلاب في هذه المرحلة المصيرية.

انتشار باعة بوكيهات الورود بمحيط مدارس الثانوية العامة بالشرقية

وانتشر باعة بوكيهات الورود تزامنًا مع ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، مستغلين الأجواء العاطفية المصاحبة لآخر يوم دراسي في حياة آلاف الطلاب.

وتنوعت أسعار البوكيهات المعروضة بين 30 و150 جنيهًا، بحسب حجم الباقة ونوع الزهور المستخدمة، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من أولياء الأمور الذين حرصوا على تقديمها لأبنائهم كرمز للتقدير والدعم بعد انتهاء عام دراسي مرهق.

باعة بوكيهات الورود،فيتو

رقص ودي جي وزغاريد، طلاب الشرقية يحتفلون بنهاية ماراثون الثانوية

وشهدت محافظة الشرقية مظاهر احتفال مبهجة عقب انتهاء آخر امتحانات الثانوية العامة 2025، وامتلأت الشوارع والساحات المحيطة بعدد من اللجان بأجواء صاخبة من الفرح والبهجة.

ورود ودموع ورسائل وداع.. مشاهد مؤثرة في ختام ماراثون الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

وتجمع العشرات من طلاب وطالبات الثانوية العامة، يشاركون بعضهم البعض لحظات التحرر من ضغوط الدراسة، وسط أغانٍ صاخبة، ورقص على أنغام "الدي جي"، وإطلاق للألعاب النارية، في مشهد احتفالي لافت.

ورود ودموع ورسائل وداع.. مشاهد مؤثرة في ختام ماراثون الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

وتعالت الزغاريد من بعض أولياء الأمور والأهالي المشاركين في الفرحة، تعبيرًا عن ارتياحهم بانتهاء الماراثون الدراسي الشاق، وتمنياتهم لأبنائهم بنتائج تليق بما بذلوه من جهد طوال العام.

ورود ودموع ورسائل وداع.. مشاهد مؤثرة في ختام ماراثون الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

ختام ماراثون الثانوية العامة 2025 وسط آمال بنتائج مُرضية وتباين في تقييم الامتحانات

وأسدل الستار اليوم على ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025، وسط تباين في تقييم الطلاب لمستوى الامتحانات، لا سيما في مادتي الإحصاء والاستاتيكا، فيما سادت أجواء من الارتياح النسبي بين غالبية الطلاب.

ورود ودموع ورسائل وداع.. مشاهد مؤثرة في ختام ماراثون الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

طلاب الشعبة العلمية

أكد طلاب الشعبة العلمية، أن امتحان مادة الأحياء تميز بالدقة الشديدة وتضمن عددًا من "النكات" والأسئلة التي تحتاج إلى فهم عميق، مشيرين إلى أن الطالب المتميز فقط كان بمقدوره اقتناص 5 درجات، إلا أنهم أجمعوا على أن امتحان هذا العام جاء أفضل كثيرًا من نظيره في العام الماضي.

ورود ودموع ورسائل وداع.. مشاهد مؤثرة في ختام ماراثون الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

طلاب الشعبة الأدبية

أما طلاب الشعبة الأدبية، فوصفوا امتحان الإحصاء بأنه أقل من المتوسط، واعتبروه "هدية ختام" العام الدراسي، ما يمنحهم فرصة قوية لحصد الدرجة الكاملة أو الاقتراب منها، والبالغة 60 درجة.

ورود ودموع ورسائل وداع.. مشاهد مؤثرة في ختام ماراثون الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

وفيما يخص الشعبة الرياضية، رأى طلاب الرياضيات أن امتحان الاستاتيكا كان في المجمل سهلًا، لكنه تضمن جزئيات معقدة ونكات تحتاج إلى وقت كافٍ للتفكير والحل، ما تطلب جهدًا مضاعفًا للتمييز بين مستويات الطلاب.

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