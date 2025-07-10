رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية: انتظام سير امتحانات الشهادة الثانوية في اليوم الأخير

اختتم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، جولاته الميدانية لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية، والتي انتهت بأداء طلاب القسم الأدبي لامتحان مادة التفسير. ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد البرقي، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تفقدا لجان معهدي بنين برج العرب وفتيات الشعراوي.

وشهدت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية، للعام الدراسي 2024 /2025، والتي انطلقت يوم الخميس الموافق 29 مايو واستمرت حتى اليوم 10 يوليو، متابعة مكثفة من لجان مشكَّلة من مشيخة الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى فرق المتابعة الداخلية بالمنطقة.

وأكد الدكتور أبو خزيمة، خلال جولته، على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان وسط أجواء من الهدوء والانضباط، متمنيًا لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية المقبلة.

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