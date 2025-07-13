وكيل تعليم دمياط يكرم المعاون المالي بالمديرية

في لفتة وفاء وتقدير لمسيرة مهنية امتدت على مدار سنوات من الإخلاص والتفاني، كرم ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عائشة أحمد عبده الأكيابي، المعاون المالي بالمديرية، وذلك تقديرا لما قدمته من عطاء متواصل وإسهامات فاعلة في تطوير الأداء المالي والإداري داخل المديرية.

بصمة مميزة في الإدارة المالية



جاء التكريم تقديرًا لدورها البارز في إدارة الملفات المالية بدقة وكفاءة، حيث ساهمت الأستاذة عائشة الأكيابي في ترسيخ منظومة العمل الإداري والمالي بمديرية التربية والتعليم، بما انعكس بشكل إيجابي على دعم العملية التعليمية وخدمة العاملين بالميدان.

وكيل الوزارة يكرم عائشة الأكيابي تقديرا لجهودها المخلصة في العمل

كلمات تقدير من وكيل الوزارة



وخلال حفل التكريم، عبّر ياسر عمارة عن بالغ شكره وتقديره لـ عائشة، مؤكدا أن ما قدمته من جهد وتفانٍ سيظل محل تقدير واحترام من جميع العاملين بالمديرية، متمنيا لها دوام الصحة والتوفيق في محطتها القادمة.

نموذج يحتذى به



عائشة الأكيابي تعد من الكوادر المتميزة التي تركت أثرًا طيبًا بين زملائها، حيث اتسمت مسيرتها المهنية بالإخلاص والانضباط، وهو ما جعلها محل احترام وتقدير الجميع، وستظل ذكراها العطرة حاضرة في أروقة التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

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