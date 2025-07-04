بيت السناري يستضيف ريم بسيوني في حفل توقيع كتاب برفقة أبي حامد الغزالي

يستضيف بيت السناري الأثري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، الكاتبة والأديبة الدكتورة ريم بسيوني في لقاء ثقافي مميز يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويتضمن اللقاء حفل توقيع لأحدث أعمال الدكتورة ريم بسيوني، وهو كتاب بعنوان "برفقة أبي حامد الغزالي – إصلاح القلب". يأتي هذا الإصدار الجديد ليُضاف إلى مسيرتها الأدبية والفكرية المتميزة، وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته روايتها الشهيرة "الغواص".

ويستند الكتاب الجديد إلى مجموعة من المحاضرات التي ألقتها الدكتورة بسيوني في الفكر الصوفي حول الإمام أبي حامد الغزالي، ليقدم رؤى معمقة في إصلاح النفس والقلب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن البرنامج الكامل للحفل وأسماء الضيوف المشاركين في اللقاء في وقت لاحق.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها بيت السناري تحت عنوان "رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة". وقد صدر عن هذه السلسلة في وقت سابق كتاب "البحث عن السعادة"، مما يؤكد التزام بيت السناري بتقديم محتوى ثقافي وفكري عميق يسهم في إثراء الوعي العام.

وحرص بيت السناري على دعوة الجمهور للاحتفال بهذا الإنجاز الأدبي والثقافي والفكري الهام، إيمانًا بأهمية نشر الوعي والمعرفة وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من هذه الفعاليات القيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.