الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أمسية شعرية وفنية ببيت السناري لمناقشة أعمال خلف جابر

أمسية شعرية ببيت
أمسية شعرية ببيت السناري، فيتو

يستضيف بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أمسية شعرية وفنية لمناقشة الأعمال الشعرية الـ"مش كاملة" للشاعر خلف جابر، وذلك مساء الأحد 13 يوليو 2025 في تمام الساعة السابعة.

ويدير الأمسية مصطفى التلواني، وتتضمن، ندوة حوارية يشارك فيها كلًا من الكاتب والسيناريست أشرف توفيق، وخبير النشر الصوتي أحمد رويحل.

كما تتضمن الأمسية فقرة فنية على هامش الأمسية عزف على العود للفنان أحمد نبيل، وفقرة غنائية يقدمها الفنان "فوكس"

وتهدف الفعالية الفينة إلى تسليط الضوء على تجارب الشاعر خلف جابر الشعرية، ومناقشة أعماله الـ"مش كاملة"، بالإضافة إلى تقديم فقرات موسيقية وغنائية لإثراء الأمسية وإضفاء أجواء فنية تفاعلية للجمهور، حيث أكد بيت السناري على أن الدعوة عامة وجانية للجميع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيت السناري الأعمال الشعرية الـ مش كاملة خلف جابر

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

توضيح عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

موقف الأهلي من العرض الأمريكي الجديد للتعاقد مع وسام أبو علي

عضه من ودنه، مشاجرة بين محاميين في المنوفية

بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 10-7-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

«بناتي شهدوا عليا زور.. اللي من دمي حبسوني».. التفاصيل الكاملة لانهيار وحبس اللاعب إبراهيم سعيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تخصيص يوم الخميس بدعاء معين

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بالسعي لتحقيق الاستقرار والنجاح

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

المزيد
الجريدة الرسمية