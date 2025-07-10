أمسية شعرية وفنية ببيت السناري لمناقشة أعمال خلف جابر

يستضيف بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أمسية شعرية وفنية لمناقشة الأعمال الشعرية الـ"مش كاملة" للشاعر خلف جابر، وذلك مساء الأحد 13 يوليو 2025 في تمام الساعة السابعة.

ويدير الأمسية مصطفى التلواني، وتتضمن، ندوة حوارية يشارك فيها كلًا من الكاتب والسيناريست أشرف توفيق، وخبير النشر الصوتي أحمد رويحل.

كما تتضمن الأمسية فقرة فنية على هامش الأمسية عزف على العود للفنان أحمد نبيل، وفقرة غنائية يقدمها الفنان "فوكس"

وتهدف الفعالية الفينة إلى تسليط الضوء على تجارب الشاعر خلف جابر الشعرية، ومناقشة أعماله الـ"مش كاملة"، بالإضافة إلى تقديم فقرات موسيقية وغنائية لإثراء الأمسية وإضفاء أجواء فنية تفاعلية للجمهور، حيث أكد بيت السناري على أن الدعوة عامة وجانية للجميع

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